BR-116 tem trânsito interditado para instalação de equipamento de pedágio

A BR-116 terá interdição total do trânsito por cerca de uma hora no Km 108, no município de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, na tarde desta terça-feira (29/9).

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De acordo com a Ecovias das Gerais, concessionária que administra a rodovia, a passagem de veículos será interrompida temporariamente para a instalação de um pórtico de pedágio eletrônico no local.

A empresa anunciou o fechamento parcial em meia pista, a partir das 13h, com a passagem de veículos apenas em uma pista, no sistema pare e siga. Às 15h, haverá a interdição total do trânsito com o tempo previsto de fechamento por 60 minutos.

A expectativa é que o tráfego de veículos venha a ser normalizado no local a partir das 17h desta terça-feira.

O serviço acontece dentro do processo de concessão da BR-116 para a iniciativa privada. O contrato de concessão prevê que o pedágio será cobrado a partir de 1º de dezembro.

Trechos das obras

Em junho, foi assinado o contrato de concessão da chamada Rota das Gerais, totalizando 734,9 quilômetros, sendo: 394,9 quilômetros da BR-116 (Rio-Bahia), no percurso entre Governador Valadares e a divisa com a Bahia, cortando os vales do Rio Doce e do Jequitinhonha; e 340 quilômetros da perigosa BR-251, entre Montes Claros e a BR-116, no Norte do estado.

Desde a assinatura do contrato de concessão, em junho, a Ecovias das Gerais vem realizando obras de reformas nos dois trechos rodoviários que assumiu, tanto na BR-116 como na BR-251, com interrupções parciais no trânsito no sistema "pare e siga". Com isso, os motoristas de caminhões, carretas, ônibus e carros de passeio enfrentam filas quilométricas de carros nas duas rodovias.

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As obras estão previstas dentro do chamado "Plano dos 100 dias", um conjunto de ações emergenciais voltadas à melhoria das condições das rodovias e ao aumento da segurança viária.