Mulher é presa suspeita de esfaquear companheiro na Grande BH

Um homem de 36 anos ficou ferido depois de ser esfaqueado pela companheira, de 34, na noite dessa segunda-feira (28/9), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi presa em flagrante e afirmou à Polícia Militar (PM) que agiu para se defender.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 23h40 na Rua Dois, no Bairro Tijuco. Os militares receberam informações de que o homem havia sido atingido por dois golpes de faca. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH.

Segundo a ocorrência, o homem apresentava uma perfuração na região esquerda do tórax. Enquanto estava consciente, ele contou a populares que havia sido esfaqueado duas vezes pela companheira.

Mulher alegou legítima defesa

Com as informações, os militares foram até a residência do casal e encontraram a mulher em um dos quartos. Segundo a PM, ela se entregou imediatamente e informou que a faca utilizada estava embaixo do colchão.

A arma foi localizada e apreendida pelos policiais. A mulher afirmou aos militares que vinha sendo agredida pelo companheiro durante toda a semana e que pegou a faca para se defender. Segundo ela, a discussão que antecedeu o episódio foi motivada por ciúmes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A versão apresentada pela mulher será apurada durante a investigação. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da Polícia Civil.