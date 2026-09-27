Homem é esfaqueado após briga por microfone em karaokê no Centro de BH
A vítima foi atingida no pescoço, braço e costas e socorrida ao Hospital João XXIII
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Um homem de 35 anos foi esfaqueado após tentar apartar uma briga por causa de um microfone em um karaokê, no Centro de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (27/9), na Avenida Amazonas, esquina com a Rua dos Goitacazes. Dois homens, de 24 e 27, foram presos.
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De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início quando o tio da esposa da vítima cantava no microfone do estabelecimento. Em determinado momento, ele foi abordado por um homem aparentemente embriagado, que tentou tomar o equipamento de suas mãos. Para se defender, o homem empurrou o indivíduo, que caiu no chão.
Em seguida, o grupo que estava no karaokê deixou o local. O homem que foi empurrado, no entanto, teria seguido os três e questionado o que havia acontecido. Uma discussão se iniciou, até que pessoas que estavam em um bar próximo teriam se aproximado para ajudar.
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Na tentativa de apartar a briga, a vítima acabou sendo atingida por golpes de faca. Em seguida, outras pessoas também armadas com facas se aproximaram e passaram a agredi-lo. O homem sofreu ferimentos no pescoço, no braço e nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII.
Após a confusão, e vítima e sua esposa acionaram a PM e repassaram as informações, a fim de que a corporação realizasse as buscas pelos suspeitos. Um deles, de 24 anos, trabalha em um bar e relatou aos militares que teria dado uma facada para defender o gerente do estabelecimento. Segundo o depoimento, o gerente estava caído no chão e sendo pisoteado durante a briga.
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Já o segundo suspeito, de 27 anos, optou por permanecer em silêncio. Os dois foram detidos.