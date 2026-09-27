Homem é esfaqueado após briga por microfone em karaokê no Centro de BH

Um homem de 35 anos foi esfaqueado após tentar apartar uma briga por causa de um microfone em um karaokê, no Centro de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (27/9), na Avenida Amazonas, esquina com a Rua dos Goitacazes. Dois homens, de 24 e 27, foram presos.

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De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início quando o tio da esposa da vítima cantava no microfone do estabelecimento. Em determinado momento, ele foi abordado por um homem aparentemente embriagado, que tentou tomar o equipamento de suas mãos. Para se defender, o homem empurrou o indivíduo, que caiu no chão.

Em seguida, o grupo que estava no karaokê deixou o local. O homem que foi empurrado, no entanto, teria seguido os três e questionado o que havia acontecido. Uma discussão se iniciou, até que pessoas que estavam em um bar próximo teriam se aproximado para ajudar.

Na tentativa de apartar a briga, a vítima acabou sendo atingida por golpes de faca. Em seguida, outras pessoas também armadas com facas se aproximaram e passaram a agredi-lo. O homem sofreu ferimentos no pescoço, no braço e nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII.

Após a confusão, e vítima e sua esposa acionaram a PM e repassaram as informações, a fim de que a corporação realizasse as buscas pelos suspeitos. Um deles, de 24 anos, trabalha em um bar e relatou aos militares que teria dado uma facada para defender o gerente do estabelecimento. Segundo o depoimento, o gerente estava caído no chão e sendo pisoteado durante a briga.

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Já o segundo suspeito, de 27 anos, optou por permanecer em silêncio. Os dois foram detidos.