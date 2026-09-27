Defesa Civil emite alerta para 'onda de calor forte' em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para "onda de calor forte", neste domingo (27/9). Segundo o órgão, a atuação de uma massa de ar quente deve provocar o aumento das temperaturas, principalmente no período da tarde, até quinta-feira (1°/10).

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A recomendação do órgão municipal é redobrar os cuidados com a hidratação, evitar a exposição solar, manter os ambientes ventilados e dar preferência para alimentos e roupas leves.

Essa é a primeira onda de calor da primavera e, além de BH, parte de Minas Gerais também está sob alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido das 12h deste sábado (26) até as 18h de quarta-feira (30) e abrange áreas do Sul e do Sudeste do estado.

A Defesa Civil ainda comunicou que, durante o mesmo período, a cidade também está sob alerta de baixa umidade do ar. Até a quinta-feira (1º), os índices devem ficar em torno de 30%.

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Como se cuidar?

* Hidrate-se ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

* Prefira alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras, legumes e saladas.

* Evite refeições pesadas, frituras, e o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de cafeína.

* Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

* Utilize roupas leves e claras, chapéu ou boné, óculos de sol e aplique protetor solar.

* Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidifique o ar com umidificadores ou recipientes com água, inclusive durante a noite.

* Evite atividades físicas intensas e reduza esforços nos horários mais quentes do dia.

* Evite banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, utilize hidratante.

* Dê atenção especial a crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas