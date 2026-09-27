Veja como fica o tempo em BH neste domingo (27/9)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os belo-horizontinos devem enfrentar mais um dia de calorão. A Defesa Civil alertou, neste domingo (27/9), para temperaturas elevadas e tempo seco, especialmente à tarde.

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Conforme o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A máxima esperada é de 34ºC, com umidade relativa do ar em torno dos 25% à medida que o sol ganha força. A mínima registrada neste domingo foi de 18,6ºC, na Região Oeste, onde a sensação térmica foi de 9,4ºC.

Vale lembrar que, nesse sábado (26/9), a Defesa Civil também emitiu comunicado para baixa umidade do ar, até a próxima quinta-feira (1/10). Durante o período, a capital mineira deve enfrentar índices em torno dos 30%.

A porcentagem é muito abaixo do considerado ideal para a saúde humana, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que seria entre 40% e 60%. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação.

Cuidados para o tempo seco

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Veja as maiores temperaturas do ano até o momento

1ª - 30/08/2026 - 35,4 °C - Pampulha - INMET

2ª - 22/09/2026 - 35,2 °C - Venda Nova - PBH

3ª - 01/01/2026 - 34,8 °C - Venda Nova - PBH

4ª - 09/08/2026 - 34,7 °C - Venda Nova - PBH

5ª - 12/09/2026 - 34,6 °C - Pampulha - INMET

6ª - 10/08/2026 - 34,5 °C - Venda Nova - PBH

7ª - 05/09/2026 - 34,3 °C - Pampulha - INMET

8ª - 26/09/2026 - 34,2 °C - Pampulha - INMET

9ª - 21/08/2026 - 33,5 °C - Venda Nova - PBH

10ª - 08/08/2026 - 33,4 °C - Venda Nova - PBH

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Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte / PBH e INMET