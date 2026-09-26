BH está sob alerta de baixa umidade até a próxima quinta-feira (1/10)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. O aviso foi emitido pela Defesa Civil, neste sábado (26/9), e é válido até a próxima quinta-feira (1º/10).

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Segundo o órgão municipal, uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade do ar. Nesse período, a porcentagem fica em torno de 30%.

A previsão está abaixo do considerado ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que seria entre 40% e 60%. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação.

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