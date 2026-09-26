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BH está sob alerta de baixa umidade até a próxima quinta-feira (1/10)

Segundo o órgão municipal, uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade do ar. Nesse período, a porcentagem fica em torno de 30%

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 10:43

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Alerta é válido até o dia 1º de outubro
Alerta é válido até o dia 1º de outubro crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. O aviso foi emitido pela Defesa Civil, neste sábado (26/9), e é válido até a próxima quinta-feira (1º/10).

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Segundo o órgão municipal, uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade do ar. Nesse período, a porcentagem fica em torno de 30%. 

A previsão está abaixo do considerado ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que seria entre 40% e 60%. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação.

 Recomendações

  • Hidrate-se durante o dia;

  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

  • Evite frituras;

  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

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  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista
  • Não atear fogo em terrenos baldios, matas ou florestas. Em caso de incêndio, contactar de imediato os Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

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