BH está sob alerta de baixa umidade até a próxima quinta-feira (1/10)
Segundo o órgão municipal, uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade do ar. Nesse período, a porcentagem fica em torno de 30%
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Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. O aviso foi emitido pela Defesa Civil, neste sábado (26/9), e é válido até a próxima quinta-feira (1º/10).
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Segundo o órgão municipal, uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade do ar. Nesse período, a porcentagem fica em torno de 30%.
A previsão está abaixo do considerado ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que seria entre 40% e 60%. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação.
Recomendações
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Hidrate-se durante o dia;
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Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
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Evite frituras;
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Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
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Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
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Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista
- Não atear fogo em terrenos baldios, matas ou florestas. Em caso de incêndio, contactar de imediato os Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).