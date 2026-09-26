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ONDA DE CALOR

BH: confira a previsão do tempo para o sábado na capital mineira

Termômetros podem chegar aos 33ºC hoje (26/9), com umidade relativa do ar em torno de 25%; há chances de pancadas de chuvas e raios isolados

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 07:47

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Defesa Civil alertou para altas temperaturas e tempo seco
Defesa Civil alerta belo-horizontinos para altas temperaturas e tempo seco neste sábado (26/9) de primavera crédito: Edésio Ferreira/EM. D.A Press

Os belo-horizontinos devem se preparar para enfrentar um fim de semana de altas temperaturas, em meio a uma onda de calor que deve atingir diferentes regiões do país. De acordo com a Defesa Civil, a máxima estimada para este sábado (26/9) é de 33ºC.

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Conforme o órgão municipal, a mínima registrada foi de 17,2ºC na Região Centro-Sul, embora a sensação térmica tenha chegado aos 10,7ºC na Região Oeste, às 3h.

A previsão ainda indica que a umidade relativa do ar deve girar em torno de 25% no período da tarde. O índice é muito abaixo do considerado ideal para a saúde humana recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que seria entre 40% e 60%.

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A Defesa Civil ainda comunicou que a capital mineira pode registrar céu parcialmente nublado com chance de pancadas de chuva e raios isolados. Nessa sexta (25), o órgão já havia alertado para a possibilidade de chuva com ventos em torno dos 50km/h, até esta manhã.

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