BH terá fim de semana de forte calor; Defesa Civil alerta para chuva

Belo Horizonte terá um fim de semana de altas temperaturas, com máxima prevista de 34 °C no domingo (27), em meio a uma onda de calor que deve atingir diferentes regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para o fenômeno a partir deste sábado (26/9). Até a próxima quarta-feira (30/9), oito estados podem registrar temperaturas acima de 40 °C.

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Antes do calor mais intenso, porém, a capital pode registrar chuva entre a noite desta sexta-feira (25) e a manhã de sábado (26/9), segundo a previsão do tempo. A Defesa Civil Municipal prevê pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido das 16h35 desta sexta-feira até as 8h de sábado.

No sábado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 17 °C e 33 °C. A umidade relativa do ar pode chegar a 25% à tarde.

No domingo, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 34 °C, com céu claro a parcialmente nublado e umidade relativa do ar mínima próxima de 25% à tarde.

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Segundo o Inmet, uma onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas ficam pelo menos 5 °C acima da média histórica de uma região por, no mínimo, cinco dias consecutivos. Mesmo fora das áreas sob alerta, as altas temperaturas exigem cuidados da população.