Recorde de calor em MG: o que explica os 44,8°C registrados em Araçuaí
Cidade mineira detém a temperatura mais alta já registrada no Brasil. Entenda as condições que favorecem extremos climáticos no estado
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Minas Gerais detém o recorde de dia mais quente já registrado no Brasil, um fato que acende um alerta contínuo sobre a ocorrência de extremos climáticos. A marca histórica, estabelecida no final de 2023, evidencia a vulnerabilidade do estado a intensas ondas de calor, impulsionadas pela combinação de fatores geográficos e fenômenos meteorológicos globais.
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Qual foi o recorde de calor registrado em Minas Gerais?
O recorde oficial de temperatura mais alta já registrada no Brasil pertence a Minas Gerais. Em 19 de novembro de 2023, há quase três anos, o município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, atingiu a marca de 44,8°C, segundo medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior, de 44,7°C, pertencia a Bom Jesus, no Piauí, desde 2005.
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O que favorece o calor extremo no estado?
Diversas condições contribuem para que Minas Gerais registre temperaturas tão elevadas. A ausência de influência marítima em grande parte do território, somada à baixa altitude de algumas regiões como o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas, cria um ambiente propício para o aquecimento. Além disso, a atuação de massas de ar quente e seco, que podem gerar bloqueios atmosféricos, impede o avanço de frentes frias e intensifica o calor por vários dias seguidos.
Os principais fatores são:
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Continentalidade: por estar distante do oceano, o estado não recebe a umidade e a brisa marítima que ajudam a amenizar as temperaturas.
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Relevo: vales e depressões geográficas tendem a concentrar o ar quente, dificultando sua dispersão.
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Bloqueios atmosféricos: sistemas de alta pressão que se instalam sobre a região, impedindo a chegada de chuva e mantendo o tempo seco e quente por longos períodos.
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Aquecimento global: as mudanças climáticas globais tornam os eventos extremos, como as ondas de calor, mais frequentes e mais intensos.
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Novos recordes podem acontecer?
O recorde de 2023 ocorreu durante um episódio de El Niño de forte intensidade, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e impacta o clima globalmente. Embora esses ciclos influenciem as temperaturas, especialistas apontam que a tendência contínua de aquecimento do planeta é o principal fator que aumenta a probabilidade de novas marcas históricas. A combinação de fatores geográficos locais com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos torna Minas Gerais uma região suscetível a superar seus próprios recordes no futuro.