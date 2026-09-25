Lagoa da Pampulha terá espaço exclusivo para lazer e esporte aos sábados

A orla da Lagoa da Pampulha ganhará um espaço exclusivo para lazer, esporte e convivência a partir deste sábado (26/9). A iniciativa “A Orla é Nossa” vai reservar um trecho da Avenida Otacílio Negrão de Lima todos os sábados, das 7h às 13h.

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O trecho de 3,4 quilômetros será destinado para a população caminhar, correr, andar de bicicleta e de patinete elétrico. A ação da Prefeitura de Belo Horizonte busca oferecer mais segurança e tranquilidade para o lazer.

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Durante o período, a avenida será interditada em ambos os sentidos, entre as rotatórias da Avenida Cremona e da Rua Sardenha. Equipes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) organizarão o trânsito e a segurança no local.

Agentes estarão na área desde o início da manhã para realizar os fechamentos e orientar motoristas, pedestres e ciclistas. Com a medida, a orla se soma a outros pontos da cidade que recebem ocupação temporária das vias para atividades de lazer.

Interdição e desvios

A Avenida Otacílio Negrão de Lima será interditada todos os sábados, das 7h às 13h, entre as rotatórias da Avenida Cremona e da Rua Sardenha, nos dois sentidos. Confira as alterações:

Sentido Parque Ecológico: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Avenida Cremona, na rotatória virar à esquerda na Rua Palermo, Rua Sardenha até a rotatória com Avenida Otacílio Negrão de Lima.

Sentido Mineirão: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Rua Sardenha, Rua Palermo, virar à direita na rotatória para a Avenida Cremona, até a rotatória com Avenida Otacílio Negrão de Lima.

O acesso de moradores e comerciantes às garagens será garantido durante a interdição. Ao se aproximar dos imóveis, os motoristas devem reduzir a velocidade e dar preferência aos pedestres e ciclistas.

Transporte público

A linha 5106 (Bandeirantes/BH Shopping) terá alterações temporárias no itinerário. Os passageiros poderão solicitar embarque e desembarque ao longo do trajeto dos desvios.

Sentido BH Shopping: Rua Bianca, Rua Palermo, Rua Pisa, Avenida Torino, Avenida Cremona, Avenida Otacílio Negrão de Lima.

Sentido Bandeirantes: Avenida Otacílio Negrão de Lima, Avenida Cremona, Avenida Torino, Rua Campania, Rua Palermo, Rua Bianca.

Uma alternativa para mobilidade na região são os patinetes elétricos. Ao todo, são 20 estações na Pampulha, sendo que quatro delas estão localizadas dentro do trecho destinado à iniciativa.

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O serviço pode ser utilizado exclusivamente por pessoas com 18 anos ou mais, e o uso dos equipamentos é individual. Durante os deslocamentos, os usuários devem respeitar os pedestres e os limites de velocidade estabelecidos.