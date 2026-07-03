BH: Nova sinalização turística é instalada na orla da Lagoa da Pampulha

A orla da Lagoa da Pampulha, na região de mesmo nome, teve a sinalização turística revitalizada nesta quinta-feira (2/7). A ação de zeladoria, realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), contempla a substituição dos adesivos e a recuperação das estruturas informativas instaladas ao redor do espelho d'água, que é um dos cartões-portais da capital mineira.

De acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), além de facilitar o acesso aos atrativos da região, a sinalização contribui para que as visitas à Pampulha sejam mais intuitivas, seguras e enriquecedoras, uma vez que prestam informações claras e atualizadas sobre a história e a arquitetura de espaços de interesse turístico para a cidade.

Ademais, ao indicar rotas, atrativos e pontos de interesse, as placas também auxiliam motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pela região, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o sistema viário local.

"A sinalização turística vai muito além da orientação. Ela é um instrumento de valorização do patrimônio, de acolhimento aos visitantes e de qualificação da experiência", ressalta o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel.

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O Conjunto Moderno da Pampulha é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 2016. Tanto a lagoa, que é artificial, quanto as edificações da orla, entre as quais a Casa do Baile, o Museu de Arte Moderna, o Iate Clube, a Igreja de São Francisco de Assis e o Museu Casa Kubitschek foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1940.