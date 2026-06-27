BH: navegação turística na Lagoa da Pampulha é ampliada

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A navegação turística na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, foi ampliada por mais 12 meses. A medida foi oficializada neste sábado (27/6), quando a prefeitura (PBH) publicou o edital de licitação para a contratação da embarcação que realizará o serviço.

A PBH diz que a embarcação terá maior capacidade de atendimento e será mais confortável. "O novo modelo prevê estrutura de recepção aos visitantes, além de sistema de venda e gestão de ingressos e equipes de mediação da experiência turística ao longo do percurso", pontuou a administração municipal.

A navegação turística voltou em dezembro de 2025, por meio de um acordo firmado entre a Prefeitura de BH e a Marinha do Brasil autorizando a atividade em um dos grandes cartões-postais da cidade. O serviço não ocorria desde 1968. Em abril passado, outra ampliação de prazo já havia sido anunciada.

A decisão de continuar com a embarcação se pauta em pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte. A atividade registra média geral de satisfação de 9,9 (a nota máxima é 10), segundo a PBH.

"Até o momento, 7.252 pessoas já participaram da atividade, evidenciando a boa receptividade do público e o potencial da iniciativa para ampliar a oferta turística da capital", destacou o Executivo.

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As empresas interessadas em participar da licitação para a prestação do serviço deverão apresentar as propostas em sessão pública, que será realizada em 14 de julho, às 9h30, na modalidade de pregão eletrônico, por meio do Portal de Compras do governo federal.