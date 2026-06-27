Família faz vaquinha on-line para trazer corpo de pastor morto em terremoto

A família do pastor mineiro Romildo Batista de Lima, de 69 anos, morto em um dos terremotos que atingiram a Venezuela, em 24 de junho, criou uma "vakinha" on-line para arrecadar dinheiro e trazer o corpo dele para Uberlândia, no Triângulo, onde morava há mais de uma década. A meta é conseguir R$ 50 mil.

"Estamos vivendo um momento de muita dor, e agora enfrentamos uma nova dificuldade: o processo de repatriamento do corpo está sendo extremamente burocrático e caro, e fomos informados que as condições de conservação no local não são as ideais, o que torna essa urgência ainda mais importante para nós", diz o texto da página da arrecadação. Os custos envolvem taxas, documentação, transporte e outros procedimentos.

Romildo estava no país vizinho celebrando o aniversário dele e visitando a família da esposa, a venezuelana Carlha Nacarid. O casal estava em uma pousada, onde se hospedaram até o voo de volta para o Brasil, marcado para sexta-feira (26) quando foi atingido por uma parede. Socorridos, Romildo veio a óbito no hospital. Carlha quebrou a bacia e está internada.

De acordo com a família, o hospital em que a mulher está não tem muitos recursos e nem material para fazer a cirurgia dela. De acordo com Jhulya Ribeiro de Lima, de 23 anos, sobrinha do pastor, o dinheiro arrecadado com a ação também será usado para custear o tratamento da mulher do tio.

Balanço

Em balanço divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional e irmão da líder interina do país, Delcy Rodríguez, Jorge Rodrígues, ao menos 1.430 pessoas morreram nos terremos que devastaram a Venezuela. Segundo ele, há pelo menos 3.238 feridos e 3.142 pessoas desabrigadas.

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Além de Romildo, outro brasileiro morreu na tragédia, mas não teve o nome divulgado pelas autoridades nacionais.