Hospital de MG faz aplicação inédita de polilaminina pelo SUS em paciente

Geovani Campos Canton, de 28 anos, tornou-se o primeiro paciente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) a receber uma aplicação de polilaminina, substância experimental estudada para auxiliar a recuperação neurológica após lesões na medula espinhal. O procedimento foi realizado no Hospital Regional de Barbacena, no Campo das Vertentes, poucos dias depois de um acidente de moto que provocou um grave traumatismo raquimedular e deixou o jovem internado em estado delicado.

O procedimento foi realizado poucos dias depois do acidente, em um momento considerado decisivo para a evolução clínica de pacientes com esse tipo de lesão. Ainda internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em recuperação da cirurgia a que foi submetido, Geovani não pôde ser entrevistado.

A expectativa da equipe médica, no entanto, é de que a iniciativa represente mais uma oportunidade na busca por alternativas capazes de minimizar os impactos de danos severos à medula espinhal.

Para o neurocirurgião João Vítor Fortuna, responsável pela aplicação, o caráter inédito da intervenção vai além do avanço tecnológico. Segundo ele, a experiência representa uma possibilidade de oferecer algo novo a pacientes que, muitas vezes, possuem poucas alternativas terapêuticas disponíveis após uma lesão grave da coluna vertebral.

"Foi uma experiência enriquecedora para toda a equipe", afirma o médico. "A polilaminina gera uma esperança de que possamos ter uma medicação capaz de trazer benefícios reais aos nossos pacientes."

A substância foi administrada em um paciente com traumatismo raquimedular agudo poucos dias após o acidente. O tratamento ocorreu em caráter compassivo, modalidade que permite o uso de terapias ainda em estudo em situações específicas e sob rigoroso acompanhamento médico.

Embora os resultados científicos definitivos sobre a polilaminina ainda estejam sendo aguardados, a aplicação realizada em Barbacena simboliza uma mudança importante de perspectiva para profissionais que atuam no tratamento de lesões medulares. Em vez de apenas lidar com as consequências do trauma e investir na reabilitação, a medicina busca cada vez mais intervenções capazes de influenciar diretamente o processo de recuperação neurológica.

"É algo que podemos fazer para os nossos pacientes enquanto aguardamos os resultados finais dos estudos", destaca Fortuna.

Nova tentativa

Lesões medulares estão entre os traumas que mais impactam a qualidade de vida dos pacientes. Dependendo da extensão do dano, podem provocar perda dos movimentos, alterações sensoriais e limitações permanentes que exigem anos de reabilitação.

Mesmo com os avanços da medicina, ainda não existe uma terapia capaz de garantir a regeneração completa da medula espinhal lesionada. É justamente nessa lacuna que surgem pesquisas envolvendo substâncias como a polilaminina.

O composto vem sendo estudado por cientistas que buscam formas de estimular mecanismos biológicos relacionados à proteção e à recuperação de estruturas nervosas danificadas.

Embora os estudos ainda estejam em andamento, os resultados observados em pesquisas experimentais abriram espaço para aplicações específicas em pacientes selecionados.

Corrida contra os danos

Nos casos de lesão medular, os prejuízos ao organismo não se limitam ao momento do acidente. Após o trauma inicial, o corpo desencadeia uma série de processos inflamatórios que podem ampliar os danos às estruturas nervosas. Esse fenômeno, conhecido como lesão secundária, é um dos principais desafios enfrentados pelos médicos.

Por isso, muitas pesquisas atuais concentram esforços em intervenções realizadas nas primeiras horas ou dias após o acidente, quando ainda existe a possibilidade de reduzir parte dos efeitos provocados pelo trauma.

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A aplicação da polilaminina em Geovani foi feita precisamente dentro desse período considerado estratégico. Embora os médicos adotem cautela ao falar sobre resultados, a expectativa é que o acompanhamento clínico dos próximos meses permita compreender melhor os efeitos da substância no processo de recuperação do paciente.