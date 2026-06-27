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TRAGÉDIA NA VENEZUELA

Promessa do futebol venezuelano, de 18 anos, morre em terremoto

Atacante Yimvert Berroterán, da seleção sub-20 e da UCV, foi encontrado sob os escombros de um prédio em La Guaira, uma das áreas mais afetadas

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Repórter
27/06/2026 13:51

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Atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, era uma das principais promessas do futebol da Venezuela
Atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, era uma das principais promessas do futebol da Venezuela crédito: Reprodução

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) confirmou nessa sexta-feira (26/6) a morte do atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6) e teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

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Revelado pela Universidad Central de Venezuela (UCV), Berroterán defendia a seleção venezuelana sub-20 e disputou a Copa do Mundo Sub-17 no ano passado. Além disso, ele começou a receber oportunidades no elenco principal do clube nesta temporada. Em nota, a federação lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade à família e aos amigos.

Os terremotos, inclusive, deixaram um rastro de destruição no país, especialmente em La Guaira, onde dezenas de prédios desabaram e equipes de resgate seguem em busca de vítimas e sobreviventes.

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O governo da Venezuela confirmou 920 mortos e 3.360 feridos. Porém, mais de 50 mil pessoas são declaradas desaparecidas.

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