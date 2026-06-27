Promessa do futebol venezuelano, de 18 anos, morre em terremoto

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) confirmou nessa sexta-feira (26/6) a morte do atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6) e teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

Revelado pela Universidad Central de Venezuela (UCV), Berroterán defendia a seleção venezuelana sub-20 e disputou a Copa do Mundo Sub-17 no ano passado. Além disso, ele começou a receber oportunidades no elenco principal do clube nesta temporada. Em nota, a federação lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade à família e aos amigos.

Os terremotos, inclusive, deixaram um rastro de destruição no país, especialmente em La Guaira, onde dezenas de prédios desabaram e equipes de resgate seguem em busca de vítimas e sobreviventes.

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