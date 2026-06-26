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Sobe para 920 o número de mortos por terremotos na Venezuela (oficial)

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AFP
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Repórter
26/06/2026 15:02

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O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920, anunciou nesta sexta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. 

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O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado", acrescentou Rodríguez em um pronunciamento na televisão. A contagem anterior do governo apontava para 589 mortes. 

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados, especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas, onde moradores denunciam a insuficiência das ações de resgate do governo.

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lp/afc/mar/aa

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