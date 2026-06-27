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Homem é executado a tiros na Feira da Avenida Silva Lobo, em BH

Dois homens teriam chegado armados ao local em uma moto sem placas. Após os disparos, eles fugiram

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Repórter
27/06/2026 20:22 - atualizado em 27/06/2026 20:46

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A feira na Avenida Silva Lobo
A feira na Avenida Silva Lobo crédito: PBH

Um homem foi executado a tiros na tarde deste sábado (27/6) na Feira da Avenida Silva Lobo, no Bairro Grajaú, Região Oeste de Belo Horizonte. 

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A Polícia Militar informou à reportagem que recebeu o chamado às 16h37. Segundo o solicitante, uma mulher que trabalha nas imediações também foi atingida. 

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No registro inicial da ocorrência, a polícia foi informada que dois homens chegaram armados ao local em uma moto sem placas. Após os disparos, eles fugiram. Ambos estariam usando moletom de cor cinza. 

A mulher foi encaminhada para atendimento no Hospital João XXIII. 

Até a publicação desta matéria, o registro da ocorrência policial não havia sido finalizado. 

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Ainda não há informações sobre a motivação do ataque a tiros. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. 

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