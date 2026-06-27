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Vídeo: briga por latido de cachorro termina com ameaça armada

O caso aconteceu nessa sexta-feira (26), na Avenida Régulos, no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/06/2026 11:56

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Discussão por latido de cão termina com denúncia de ameaça armada
Os militares foram acionados por volta das 17h40 e compareceram ao local crédito: Reprodução

Um homem, de 50 anos, e uma mulher, de 53, foram conduzidos à Central de Plantão Digital, após uma discussão por causa do latido de cães. O caso mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no final da tarde dessa sexta-feira (26/6), na Avenida Régulos, no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Os militares foram acionados por volta das 17h40 e compareceram ao local. A mulher relatou que estava sentada na calçada brincando com cães após limpar a frente da casa quando um dos animais teria se aproximado do portão do vizinho e começado a latir.

Ela afirmou que o vizinho, de dentro de casa, questionou por que ela não guardava o animal, alegando que o filho, que estava dentro de um veículo estacionado na via, tinha medo de desembarcar. A mulher respondeu que recolheria os cães, mas ressaltou que ele poderia ter pedido com mais educação. A partir daí, iniciou-se uma discussão.

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Segundo a moradora, o homem se aproximou e disse: "Você vai ver o que eu vou fazer com os seus animais" e "Quer ver um homem doido? Vou te mostrar um homem doido agora". Em seguida, ele teria sacado uma arma de fogo da cintura e apontado na direção dela e dos cães. Em desespero, a mulher ligou para a filha, que acionou a PM. Durante o episódio, ela afirmou não ter visto o filho do vizinho no carro.

O homem, por sua vez,  apresentou uma versão divergente. Ele relatou que retornava de viagem com o filho - diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) - e que, ao desembarcarem, os cães da vizinha, descritos por ele como grandes e agressivos, começaram a latir intensamente contra o veículo.

Assustado, o filho teria se recusado a descer. O homem alega ter pedido várias vezes para a vizinha recolher os animais, mas ouviu como resposta dela: "a casa é minha, eu não vou prender meus cachorros". O autor negou ter sacado ou apontado qualquer arma para a vizinha ou para os animais.

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A esposa do vizinho confirmou a versão do marido, acrescentando que os cães da mulher frequentemente avançam nos moradores da rua e que a proprietária incentiva o comportamento agressivo dos animais. Ela relatou ter corrido para tirar o filho do carro com medo de um ataque e afirmou não ter visto o marido armado.

Por outro lado, durante a abordagem policial, o homem foi solicitado a apresentar a arma e a documentação. Num primeiro momento, ele mentiu aos militares, afirmando que o armamento não estava na casa, mas sim em um depósito no seu local de trabalho. Após consultar seu advogado por telefone, o homem mudou o depoimento e admitiu que a arma estava guardada em um cofre no interior da residência.

Em vídeo cedido ao Estado de Minas, a filha da dona dos animais mostra a rua tomada por policiais em frente ao imóvel do vizinho e diz que ele ameaçou matar a mãe e "agora não quer sair de casa". 

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Com a autorização do proprietário, os militares entraram no imóvel, abriram o cofre e localizaram a arma de fogo, que estava desmuniciada. O homem também mostrou aos policiais o estado de agitação em que o filho autista se encontrava após o ocorrido.

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O armamento foi recolhido e entregue à autoridade judiciária. Acompanhados por advogados, tanto o autor quanto a vítima foram encaminhados à Segunda Central Estadual de Plantão Digital para o registro da ocorrência e as providências cabíveis.

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