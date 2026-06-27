Shopping de BH deve indenizar criança que teve dedo esmagado por mesa

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma criança que teve o dedo esmagado por uma mesa de granito da praça de alimentação de um shopping de Belo Horizonte deverá ser indenizada em R$60 mil. A decisão foi dada pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que aumentou os valores determinados em 1ª instância.

A vítima deve receber R$ 40 mil por danos morais e R$ 20 mil por danos estéticos. A mãe da vítima deve receber R$ 10 mil em danos morais. O shopping ainda deve ser reembolsado pela seguradora na quantia referente aos danos morais.

O acidente ocorreu em 2016, quando a menina tinha 9 anos. Segundo o TJMG, ela estava na praça de alimentação quando sentou em uma mesa de pedra. O móvel, que não estava preso no chão, tombou sobre a mão esquerda da criança, que teve um dos dedos esmagados e sofreu encurtamento de uma das falanges.

A família alegou que o shopping não prestou os primeiros socorros e que a própria família a levou às pressas a um hospital para ser submetida a cirurgia de reconstrução. Além disso, apontou que o centro de compras não arcou com nenhum gasto do tratamento.

O juízo da Comarca de Belo Horizonte reconheceu a responsabilidade do shopping e o condenou a pagar à vítima R$ 30 mil por danos morais e R$ 15 mil por danos estéticos, além de R$ 10 mil em danos morais à mãe. No entanto, os envolvidos recorreram da decisão.

A defesa do estabelecimento e da seguradora alegaram que o acidente ocorreu por "culpa exclusiva da vítima", dizendo que a criança teria feito uso inadequado do mobiliário ao subir na mesa. Também apontaram suposta falta de cuidado da responsável.

O relator do caso, no entanto, desembargador Roberto Soares de Vasconcellos Paes, recusou os argumentos e afirmou que cabia ao shopping garantir que a mesa estivesse devidamente fixada ou tivesse estrutura capaz de impedir o tombamento durante o uso esperado pelos frequentadores. Os valores de indenização foram, então, reajustados na 2ª instância.

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A seguradora teve embargos de declaração acolhidos e, por isso, deve ressarcir o shopping somente na parcela relativa aos danos morais, respeitando as cláusulas do contrato.