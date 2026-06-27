Shopping no Centro de BH oferece exame de vista gratuito neste sábado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Shopping Cidade, localizado no Centro de Belo Horizonte, vai promover uma ação gratuita de exame de vista, neste sábado (27/6). O movimento, realizado em parceria com a Óptica Perona, integra a programação do empreendimento e busca oferecer um cuidado à saúde dos olhos da população, sem custos.

Além de receber uma avaliação gratuita, os moradores também serão orientados, individualmente, sobre o uso de lentes e armações adequadas para cada necessidade.

Os atendimento estão previstos para acontecer entre 9h às 15h, na Sala de Coworking do centro de compras. Ela fica localizada no Piso Tupis, próximo a loja Estripulia.

É possível realizar agendamento prévio por telefone (31) 97224-7086, mas também há possibilidade de ser atendido sem marcação no local. A expectativa dos organizadores é facilitar o acesso a cuidados básicos com a saúde visual, por isso a escolha de um lugar central e de grande circulação de pessoas.

Além do exame, os pacientes podem esclarecer dúvidas e conhecer práticas indicadas para o dia a dia, além de receber ofertas especiais oferecidas pela óptica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Data: Sábado 27/06

Horário: 9h às 15h

Local: Piso Tupis, próximo à Estripulia – Shopping Cidade

Agendamento: (31) 97224-7086

Entrada gratuita