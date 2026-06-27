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SAÚDE VISUAL

Shopping no Centro de BH oferece exame de vista gratuito neste sábado

Os atendimento estão previstos para acontecer entre 9h às 15h; saiba como participar e mais detalhes

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/06/2026 08:13

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Shopping Cidade promove exame de vista gratuito neste sábado (27) no Centro de BH
Shopping Cidade promove exame de vista gratuito neste sábado (27) no Centro de BH crédito: Divulgação/Shopping Cidade

O Shopping Cidade, localizado no Centro de Belo Horizonte, vai promover uma ação gratuita de exame de vista, neste sábado (27/6). O movimento, realizado em parceria com a Óptica Perona, integra a programação do empreendimento e busca oferecer um cuidado à saúde dos olhos da população, sem custos.

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Além de receber uma avaliação gratuita, os moradores também serão orientados, individualmente, sobre o uso de lentes e armações adequadas para cada necessidade.

Os atendimento estão previstos para acontecer entre 9h às 15h, na Sala de Coworking do centro de compras. Ela fica localizada no Piso Tupis, próximo a loja Estripulia.

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É possível realizar agendamento prévio por telefone (31) 97224-7086, mas também há possibilidade de ser atendido sem marcação no local. A expectativa dos organizadores é facilitar o acesso a cuidados básicos com a saúde visual, por isso a escolha de um lugar central e de grande circulação de pessoas.

Além do exame, os pacientes podem esclarecer dúvidas e conhecer práticas indicadas para o dia a dia, além de receber ofertas especiais oferecidas pela óptica.

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Serviço

Data: Sábado 27/06
Horário: 9h às 15h
Local: Piso Tupis, próximo à Estripulia – Shopping Cidade
Agendamento: (31) 97224-7086
Entrada gratuita

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