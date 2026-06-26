11ª Virada Cultural de BH está com inscrições abertas para 90 atrações
Chamamento público e credenciamento engloba quatro categorias: evento será realizado das 19h do dia 29 de agosto às 19h do dia seguinte
compartilheSIGA
As inscrições para participar da 11ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte estão abertas desde às 23h59 desta quinta-feira (25/6). O chamamento é voltado à participação de artistas, servidores públicos municipais, coletivos, produtores, espaços culturais, instituições e agentes culturais da capital e da Região Metropolitana. Durante o processo, serão selecionadas, no mínimo, 90 atrações locais para compor a programação oficial do evento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- BH: Festa da Luz chega à 5ª edição homenageando o Brasil e a América Latina
- Festas juninas em BH: confira a programação do último fim de semana do mês
A programação deste ano foi ampliada com a criação das categorias Culturas de Rua e Esportes Urbanos. Além disso, produtores, espaços culturais, organizações e agentes culturais são convidados a apresentarem atividades artístico-culturais, por meio de credenciamento, para compor a programação parceira e associada. Serão aceitas propostas nas seguintes linguagens e expressões artístico-culturais:
- Artes cênicas: teatro, dança, circo e performance;
- Música e literatura: música, literatura e leitura;
- Artes visuais e cultura digital: audiovisual, artes visuais, design, cultura digital (games, novas mídias e arte digital);
- Patrimônio cultural: culturas populares tradicionais e urbanas, gastronomia, cultura alimentar e memória;
- Ocupação do espaço público: feiras culturais, intervenções e instalações urbanas;
- Bem-estar e artes integradas: atividades de bem-estar e artes multilinguagens;
- Culturas de Rua: grafite, intervenções visuais, estêncil, pintura livre, sticker, lambe-lambe e pintura mural (novidade na edição de 2026);
- Esportes Urbanos: skate, bike, rolimã, patins, basquete e slackline (novidade na edição de 2026).
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, na página da Virada Cultural. O interessado deverá preencher o formulário eletrônico e apresentar informações detalhadas sobre a proposta, além de materiais de referência, como fotos, vídeos e rider técnico, conforme instrui o chamamento.
- BH: Noturno nos Museus terá transporte gratuito ligando o Centro à Pampulha
- Mural em Cataguases resgata Eva Nil, estrela esquecida do cinema
Promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a H2A Soluções e Parcerias, a Virada Cultural 2026 será realizada entre as 19h do dia 29 de agosto e às 19h do dia seguinte, com 24 horas ininterruptas de programação gratuita em diversos espaços da cidade.
Categorias
O chamamento geral é voltado para artistas locais de todas as linguagens da cultura. As propostas selecionadas poderão receber cachê de até R$ 4 mil por atividade, valor que deverá contemplar todas as despesas necessárias para sua realização. As inscrições vão até o dia 10 de julho de 2026.
Leia Mais
No caso do chamamento específico para servidoras e servidores públicos municipais, as inscrições ficam, do mesmo modo, abertas até 10 de julho. A participação nesta modalidade não prevê pagamento de cachê ou qualquer outro tipo de remuneração financeira aos participantes.
No credenciamento de Projetos Associados, destinado a iniciativas culturais que já possuem estrutura própria, o proponente é responsável por toda a execução da atividade, incluindo equipe, estrutura, equipamentos, recursos financeiros, licenças e demais condições necessárias para sua realização.
A organização da Virada Cultural não oferecerá qualquer apoio financeiro, operacional, logístico ou estrutural: nesse caso, as inscrições vão até o dia 21 de julho.
Já os Projetos Parceiros poderão solicitar apoio de comunicação, operacional, logístico, estrutural ou técnico, conforme as necessidades da proposta e a disponibilidade da organização. A concessão deste apoio, porém, será analisada caso a caso, considerando critérios técnicos, operacionais e orçamentários.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nessa categoria, podem participar instituições culturais, centros culturais, museus, bibliotecas, galerias, espaços culturais independentes, coletivos, produtores culturais, universidades, organizações da sociedade civil, festivais, mostras e demais agentes culturais responsáveis por atividades compatíveis com os objetivos do evento. As inscrições também vão até 21 de julho.