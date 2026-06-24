Mural em Cataguases resgata Eva Nil, estrela esquecida do cinema

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Na lateral do prédio que abriga o Hotel Bela Vista, no Bairro Bela Vista, em Cataguases, na Zona da Mata mineira, surge o desenho de um semblante feminino. Com penteado curto e ondulado, típico das mulheres da década de 1920, a figura tem o rosto voltado para quem passa. Os olhos grandes e expressivos encaram o público de maneira quase hipnótica, em um olhar que mistura sofisticação, melancolia e certa reserva.

Trata-se de Eva Nil (1909-1990), uma das personagens mais fascinantes e misteriosas do cinema brasileiro, agora homenageada com um mural na cidade da Zona da Mata mineira onde viveu quase toda a vida. Com 32 metros de altura por 20 metros de largura, a obra foi criada pelo artista português David Arranhado, resultado da residência artística empreendida pela Vila Santana, iniciativa idealizada e mantida por Andréia Bissoli, presidente da Fundação Bauminas.

Natural do Cairo, no Egito, Eva chegou ainda criança a Cataguases. Seu pai, o italiano Pedro Comello, estabeleceu-se na cidade como fotógrafo, registrando famílias, casamentos, primeiras comunhões e outros acontecimentos sociais. Foi nesse ambiente que ela conheceu Humberto Mauro (1897-1983), com quem trabalharia em alguns filmes e passaria a integrar o núcleo pioneiro do cinema cataguasense. A parceria, no entanto, terminaria em ruptura na segunda metade da década de 1920.

Comello incentivou a carreira artística da filha desde cedo. Ainda adolescente, Eva atuou em “Valadião, o Cratera” (1925) e “Na primavera da vida” (1926), de Humberto Mauro; em “Senhorita agora mesmo” (1928), dirigido pelo próprio pai; e em “Barro humano” (1929), de Adhemar Gonzaga (1901-1978).

Nenhum desses filmes sobreviveu. Embora tenha recebido elogios da crítica especializada, especialmente no Rio de Janeiro, Eva abandonou precocemente a carreira cinematográfica e jamais voltou a falar publicamente sobre o assunto. Em carta enviada a Adhemar Gonzaga, foi categórica: “Para qualquer coisa que você queira conversar comigo, estou à disposição. Menos sobre cinema”.

“Apesar de grande parte da obra cinematográfica associada a Eva Nil ter-se perdido ao longo do tempo, sua memória permanece muito viva em Cataguases”, comenta David Arranhado. “Esse foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção durante a pesquisa. Eva continua presente no imaginário da cidade e é uma personagem reconhecida por diferentes gerações, dos mais velhos aos mais jovens”.

Nasce uma estrela

Em sua estreia no cinema, com “Valadião, o Cratera”, Eva ainda não ocupava o centro absoluto da narrativa. Pelo que se sabe, o filme era uma comédia regional de costumes ambientada no interior mineiro. Na trama, o protagonista, Valadião, era um sujeito fanfarrão e malandro, conhecido como “o Cratera”. A partir dele, Humberto Mauro explorava situações cômicas ligadas à vida provinciana, com humor popular e observação social, em uma linguagem ainda bastante experimental.

Já em “Na primavera da vida”, Eva começou a se consolidar como estrela. O melodrama romântico abordava o amor e os conflitos emocionais da juventude. Como o próprio título sugere, tratava da passagem da adolescência para a vida adulta, entre paixões, expectativas e desilusões. A imprensa da época elogiou a atriz. Mais do que sua atuação, os críticos destacaram sua fotogenia e o magnetismo diante das câmeras.

A ruptura com Humberto Mauro aconteceu nesse período, motivada por divergências em relação aos rumos do cinema. Enquanto o mineiro apostava em uma linguagem mais experimental, Eva e Comello preferiam narrativas mais convencionais e de apelo popular.

Eva Nil, estrela do cinema brasileiro nos anos 1920, atuou em filmes dirigidos por Humberto Mauro, Pedro Comello e Adhemar Gonzaga. Documentário investiga por que ela decidiu abandonar as telas Reprodução

Foi nesse contexto que surgiu “Senhorita agora mesmo”, comédia em sintonia com a modernidade urbana dos anos 1920. Eva interpretava a protagonista, uma mulher independente e à frente de seu tempo, capaz até de desarmar e render bandidos que invadiram sua casa.

Com a popularidade conquistada por essas produções, Eva deixou Cataguases para estrelar “Barro humano”, rodado no Rio de Janeiro. A crítica viu o filme como uma tentativa de aproximar o cinema brasileiro dos padrões hollywoodianos e europeus. Foi ali que sua imagem de diva se consolidou. Ela e o pai ainda tentaram fundar uma produtora em Cataguases, mas o projeto fracassou antes de sair do papel. O roteiro do primeiro filme era ambicioso demais para as condições da época. Diante disso, desistiram.

Pouco depois, Eva abandonou o cinema. Passou a ajudar o pai no estúdio fotográfico, ofício que exerceria até o fim da vida, em 1990. Contudo, mesmo longe das telas, seu olhar permaneceu profundamente cinematográfico. As fotografias que produziu revelam apuro com enquadramento, iluminação, cenografia e composição visual.

Comunicação no olhar

“Mais do que reconstruir a imagem de uma artista esquecida, o processo de criação do mural na lateral do Hotel Bela Vista revelou uma personagem que continua profundamente ligada à identidade cultural de Cataguases”, afirma David Arranhado.

Foi então que surgiu no artista português a ideia de trabalhar com um grande retrato centrado no olhar. Interessava a ele criar uma imagem capaz de estabelecer relação direta com quem passa pela rua, como se a própria Eva continuasse presente na cidade, observando e dialogando com as pessoas.

“Durante o período de pesquisa, percebi que existia um interesse renovado pela trajetória dela. Só neste ano, Eva Nil foi tema de documentário, e a própria cidade mantém viva sua presença por meio de iniciativas culturais, exposições e acervos históricos que ajudam a compreender melhor sua importância para a história local e para o cinema brasileiro”, conta.

O artista visual David Arranhado David Arranhado quis trabalhar com um grande retrato de Eva Nil centrado no olhar; interessava a ele criar uma imagem capaz de estabelecer relação direta com quem passa pela rua, como se a própria Eva estivesse observando e dialogando com as pessoas Mariela Oliveira/Divulgação

O documentário a que ele se refere é “O silêncio de Eva”, da cineasta Elza Cataldo, com Inês Peixoto, Eduardo Moreira e Bárbara Luz. Inicialmente concebido como ficção, o projeto assumiu a forma documental, apresentando o percurso da pesquisa da equipe, com seus acessos e limitações.

O filme reúne fotografias, imagens de Cataguases e entrevistas com pesquisadores sobre o ciclo cinematográfico da cidade, a obra de Humberto Mauro, o trabalho de Pedro Comello e a presença feminina no cinema. Há também depoimentos raros, como o de uma pessoa fotografada por Eva depois que ela já havia abandonado as telas.

Por causa da escassez de imagens em movimento, as lacunas foram preenchidas por reconstituições. Bárbara Luz interpreta Eva jovem, enquanto Inês Peixoto assume tanto a fase adulta quanto a mãe da personagem. Eduardo Moreira vive Pedro Comello.

“Eva Nil nos surpreende até hoje, porque foi uma jovem com ousadia, ambição e desejo de fazer cinema”, afirma Elza Cataldo.

Mas não era qualquer cinema, pondera a diretora. Eva tinha uma visão clara de produção e de resultado cinematográfico. “Ela gostava de coisas grandes, de Hollywood, de D.W. Griffith... E tinha um pai que ajudou muito nesse processo de se tornar uma pessoa que conhecia cinema. A família dela, de modo geral, contribuiu muito. A mãe e o irmão também participavam dos filmes. Era um caldeirão cultural familiar efervescente”, acrescenta.

Elza acredita que Eva tenha abandonado a carreira por frustração. Ela teria se decepcionado com a repercussão de seus filmes que, embora bem recebidos pela crítica, não alcançaram maior projeção.

“Quando fazemos um filme ficamos tão ligados a ele que acabamos acreditando que, às vezes, ele terá uma repercussão muito grande, o que nem sempre acontece. Isso vai gerando frustração. Mas fazer cinema também é reagir às frustrações. Quem trabalha com cinema convive diariamente com limitações. Eva percebeu isso ainda muito jovem e talvez não tenha querido continuar nessa luta. Porque, de fato, é uma luta diária”, avalia.

Quase um século depois de surgir diante das câmeras como promessa do cinema brasileiro, Eva Nil continua cercada por lacunas. Seus filmes desapareceram, as razões de seu abandono precoce jamais foram plenamente esclarecidas e o silêncio que escolheu manter atravessou décadas.

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Ainda assim, sua imagem resistiu. Ampliado em um mural de 32 metros na paisagem de Cataguases, seu rosto volta a encarar o público. O olhar permanece o mesmo: enigmático, intenso e indecifrável, como se ainda guardasse respostas que nunca quis revelar.