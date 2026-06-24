Dia de São João: cidades mineiras têm feriados; veja quais

O dia 24 de junho é dedicado a um dos santos mais populares do catolicismo: São João Batista. Em Minas Gerais, além das tradicionais festas juninas, dezenas de municípios decretam feriado municipal na data, suspendendo serviços públicos e mudando o ritmo das cidades.

Embora o governo federal não reconheça o Dia de São João como feriado nacional nem ponto facultativo, a legislação permite que estados e municípios definam seus próprios calendários. É justamente essa autonomia que faz com que, em várias regiões mineiras, o dia seja de descanso oficial.

Entre as cidades que adotam o feriado no dia 24 de junho estão municípios de diferentes portes e regiões do estado, como Janaúba, Salinas, Januária, Espinosa e São João da Ponte, além de dezenas de outras cidades do Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.

Na prática, o feriado alcança um extenso mapa de municípios, de Águas Formosas a Visconde do Rio Branco, reforçando como a tradição de São João segue viva e institucionalizada em parte significativa do estado.

Quem foi São João Batista

Celebrado em 24 de junho, São João Batista ocupa um lugar especial na tradição cristã. Ele é considerado o profeta que anunciou a chegada de Jesus Cristo e realizou o batismo de Cristo no rio Jordão. Diferente da maioria dos santos, sua data comemorativa não marca a morte, mas o nascimento, algo raro dentro do calendário católico.

A tradição cristã estima que João Batista nasceu cerca de seis meses antes de Jesus. Por isso, sua festa ocorre exatamente em junho, período em que também se celebra o ciclo das festas juninas no Brasil.

Ele e a Virgem Maria são exceções na liturgia católica, já que ambos são celebrados pelo nascimento, e não pela morte, como ocorre com os demais santos.

Fé e cultura popular

Ao longo dos séculos, a celebração religiosa se misturou com costumes populares e deu origem às festas juninas como conhecemos hoje. Em todo o Brasil, o período é marcado por fogueiras, quadrilhas, comidas típicas à base de milho e celebrações comunitárias.

Em Minas Gerais, essa tradição ganha força especial no interior. Mesmo nas cidades onde não há feriado oficial, escolas, comunidades e igrejas mantêm programação intensa.

Para algumas capitais, o Dia de São João é feriado. São elas: Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Recife (PE). Além das capitais, a data também é feriado em Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), cidades conhecidas pela celebração do São João. Fora do Nordeste, Niterói (RJ) também comemora o dia de São João, padroeiro da cidade, com um feriado.

Municípios onde a data é feriado

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Arapuá

Arceburgo

Ataléia

Bandeira

Barão de Cocais

Cachoeira de Minas

Cachoeira de Pajeú

Caiana

Cascalho Rico

Comercinho

Divisópolis

Espinosa

Galileia

Ingaí

Ipuiúna

Itacarambi

Itaobim

Itueta

Janaúba

Januária

Joaíma

Machacalis

Mamonas

Matipó

Mato Verde

Monte Azul

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Pavão

Pedra Azul

Porteirinha

Reduto

Riachinho

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Paraíso

Seritinga

Taiobeiras

Ubaí

Verdelândia

Visconde do Rio Branco

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