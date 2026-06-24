Dia de São João: cidades mineiras têm feriados; veja quais
Data é uma das mais fortes do calendário popular brasileiro, une fé, cultura e legislação municipal e garante feriado em dezenas de cidades mineiras
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O dia 24 de junho é dedicado a um dos santos mais populares do catolicismo: São João Batista. Em Minas Gerais, além das tradicionais festas juninas, dezenas de municípios decretam feriado municipal na data, suspendendo serviços públicos e mudando o ritmo das cidades.
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Embora o governo federal não reconheça o Dia de São João como feriado nacional nem ponto facultativo, a legislação permite que estados e municípios definam seus próprios calendários. É justamente essa autonomia que faz com que, em várias regiões mineiras, o dia seja de descanso oficial.
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Entre as cidades que adotam o feriado no dia 24 de junho estão municípios de diferentes portes e regiões do estado, como Janaúba, Salinas, Januária, Espinosa e São João da Ponte, além de dezenas de outras cidades do Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.
Na prática, o feriado alcança um extenso mapa de municípios, de Águas Formosas a Visconde do Rio Branco, reforçando como a tradição de São João segue viva e institucionalizada em parte significativa do estado.
Quem foi São João Batista
Celebrado em 24 de junho, São João Batista ocupa um lugar especial na tradição cristã. Ele é considerado o profeta que anunciou a chegada de Jesus Cristo e realizou o batismo de Cristo no rio Jordão. Diferente da maioria dos santos, sua data comemorativa não marca a morte, mas o nascimento, algo raro dentro do calendário católico.
A tradição cristã estima que João Batista nasceu cerca de seis meses antes de Jesus. Por isso, sua festa ocorre exatamente em junho, período em que também se celebra o ciclo das festas juninas no Brasil.
Ele e a Virgem Maria são exceções na liturgia católica, já que ambos são celebrados pelo nascimento, e não pela morte, como ocorre com os demais santos.
Fé e cultura popular
Ao longo dos séculos, a celebração religiosa se misturou com costumes populares e deu origem às festas juninas como conhecemos hoje. Em todo o Brasil, o período é marcado por fogueiras, quadrilhas, comidas típicas à base de milho e celebrações comunitárias.
Em Minas Gerais, essa tradição ganha força especial no interior. Mesmo nas cidades onde não há feriado oficial, escolas, comunidades e igrejas mantêm programação intensa.
Para algumas capitais, o Dia de São João é feriado. São elas: Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Recife (PE). Além das capitais, a data também é feriado em Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), cidades conhecidas pela celebração do São João. Fora do Nordeste, Niterói (RJ) também comemora o dia de São João, padroeiro da cidade, com um feriado.
Municípios onde a data é feriado
Águas Formosas
Águas Vermelhas
Almenara
Arapuá
Arceburgo
Ataléia
Bandeira
Barão de Cocais
Cachoeira de Minas
Cachoeira de Pajeú
Caiana
Cascalho Rico
Comercinho
Divisópolis
Espinosa
Galileia
Ingaí
Ipuiúna
Itacarambi
Itaobim
Itueta
Janaúba
Januária
Joaíma
Machacalis
Mamonas
Matipó
Mato Verde
Monte Azul
Ouro Verde de Minas
Padre Paraíso
Pavão
Pedra Azul
Porteirinha
Reduto
Riachinho
Rio do Prado
Rio Pardo de Minas
Rubelita
Rubim
Salinas
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João do Paraíso
Seritinga
Taiobeiras
Ubaí
Verdelândia
Visconde do Rio Branco
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