Além do milho: 5 receitas de São João para inovar na sua festa junina
Que tal sair do óbvio este ano? Surpreenda seus convidados com pratos típicos juninos menos conhecidos, mas deliciosos, de diferentes regiões do Brasil
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As festas de São João tomam conta do Brasil em junho, e com elas vem a vontade de preparar as comidas típicas que marcam a celebração. Pamonha, curau e canjica são clássicos indispensáveis, mas a culinária nacional oferece muitas outras opções para quem deseja inovar no cardápio e surpreender os convidados.
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Explorar receitas de diferentes regiões é uma excelente maneira de enriquecer a festa e celebrar a diversidade cultural do país. De pratos salgados a doces que fogem do óbvio, é possível montar uma mesa junina completa e original, aproveitando ingredientes que vão muito além do milho.
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Se a ideia é sair da rotina, confira cinco sugestões de pratos que têm tudo a ver com o São João e podem se tornar as novas estrelas do seu arraiá.
Pratos para uma festa junina diferente
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Arroz de cuxá: um dos pratos mais conhecidos do Maranhão, o arroz de cuxá é presença garantida nas festas juninas locais. Seu sabor vem da vinagreira, uma folha azedinha, misturada com camarão seco, gergelim e outros temperos. É uma opção salgada para servir como acompanhamento ou até prato principal.
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Maria-isabel: tradicional no Piauí e em outras partes do Nordeste, esta receita é a combinação perfeita de arroz com carne de sol desfiada e bem temperada. É um prato substancioso, fácil de preparar em grandes quantidades e que agrada a todos os paladares, sendo ideal para aquecer nas noites de junho.
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Caldo de kenga: com um nome curioso, trata-se de uma sopa cremosa feita com mandioca, frango desfiado e temperos que aquecem o corpo e a alma. Servido em cumbucas, é perfeito para ser consumido em pé, enquanto se aproveita a festa.
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Bolo de mandioca cremoso: para a mesa de doces, que tal substituir o bolo de fubá por uma versão de mandioca? Também conhecido como bolo de aipim ou macaxeira, sua massa úmida e textura que derrete na boca fazem dele uma escolha irresistível. A cobertura de coco ralado dá o toque final.
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Doce de abóbora com coco: embora seja um clássico brasileiro, muitas vezes fica de fora das festas juninas. É uma sobremesa simples, e sua cor vibrante ajuda a compor uma mesa bonita e colorida. O doce pode ser servido puro ou acompanhado de queijo branco.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria