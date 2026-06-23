Além do milho: 5 receitas de São João para inovar na sua festa junina

As festas de São João tomam conta do Brasil em junho, e com elas vem a vontade de preparar as comidas típicas que marcam a celebração. Pamonha, curau e canjica são clássicos indispensáveis, mas a culinária nacional oferece muitas outras opções para quem deseja inovar no cardápio e surpreender os convidados.

Explorar receitas de diferentes regiões é uma excelente maneira de enriquecer a festa e celebrar a diversidade cultural do país. De pratos salgados a doces que fogem do óbvio, é possível montar uma mesa junina completa e original, aproveitando ingredientes que vão muito além do milho.

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Se a ideia é sair da rotina, confira cinco sugestões de pratos que têm tudo a ver com o São João e podem se tornar as novas estrelas do seu arraiá.

Pratos para uma festa junina diferente

Arroz de cuxá: um dos pratos mais conhecidos do Maranhão, o arroz de cuxá é presença garantida nas festas juninas locais. Seu sabor vem da vinagreira, uma folha azedinha, misturada com camarão seco, gergelim e outros temperos. É uma opção salgada para servir como acompanhamento ou até prato principal.

Maria-isabel: tradicional no Piauí e em outras partes do Nordeste, esta receita é a combinação perfeita de arroz com carne de sol desfiada e bem temperada. É um prato substancioso, fácil de preparar em grandes quantidades e que agrada a todos os paladares, sendo ideal para aquecer nas noites de junho.

Caldo de kenga: com um nome curioso, trata-se de uma sopa cremosa feita com mandioca, frango desfiado e temperos que aquecem o corpo e a alma. Servido em cumbucas, é perfeito para ser consumido em pé, enquanto se aproveita a festa.

Bolo de mandioca cremoso: para a mesa de doces, que tal substituir o bolo de fubá por uma versão de mandioca? Também conhecido como bolo de aipim ou macaxeira, sua massa úmida e textura que derrete na boca fazem dele uma escolha irresistível. A cobertura de coco ralado dá o toque final.

Doce de abóbora com coco: embora seja um clássico brasileiro, muitas vezes fica de fora das festas juninas. É uma sobremesa simples, e sua cor vibrante ajuda a compor uma mesa bonita e colorida. O doce pode ser servido puro ou acompanhado de queijo branco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria