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Culinária do Piauí: 5 pratos típicos que você precisa experimentar

A gastronomia piauiense vai muito além da carne de sol; descubra sabores autênticos como a paçoca de pilão, o arroz com capote e a cajuína

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
27/04/2026 11:15

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Culinária do Piauí: 5 pratos típicos que você precisa experimentar
A carne de sol com macaxeira, acebolada e com acompanhamentos, é um dos destaques da rica culinária do Piauí. crédito: Pexels/ Horizon Content

A culinária do Piauí é uma celebração de sabores intensos e ingredientes locais que contam a história do sertão. Para quem busca uma experiência gastronômica autêntica, o estado oferece pratos que vão muito além da conhecida carne de sol, revelando uma identidade única, marcada pela criatividade e pelo aproveitamento integral dos alimentos.

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Conhecer esses pratos é como fazer uma viagem pela cultura piauiense. Cada receita carrega tradições passadas de geração em geração, com técnicas de preparo que resistem ao tempo e garantem um sabor inconfundível. Descubra a seguir cinco iguarias que são parada obrigatória para entender a riqueza da cozinha local.

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Arroz com Capote

Um dos pratos mais emblemáticos do Piauí, o arroz com capote é feito com a galinha-d'angola, chamada localmente de "capote". A ave, de carne escura e sabor marcante, é cozida lentamente com arroz, temperos como cheiro-verde, pimentão e cebola, resultando em um prato úmido e muito aromático. É uma refeição completa, frequentemente servida em almoços de família e celebrações.

Paçoca de Pilão

Esqueça o doce de amendoim. A paçoca piauiense é um prato salgado e robusto, feito com carne de sol desfiada e socada no pilão com farinha de mandioca. O processo artesanal garante uma textura única e um sabor concentrado, com alguns preparos incluindo coentro ou pedaços de banana. Geralmente é servida como acompanhamento, mas sua presença na mesa é tão forte que muitas vezes rouba a cena.

Maria Isabel

A simplicidade e o sabor definem o Maria Isabel. Este prato consiste em um arroz cozido com pedaços de carne de sol, pimentão, tomate e cheiro-verde. É uma comida afetiva, que remete ao dia a dia do piauiense. A combinação do arroz com a carne bem temperada cria uma refeição reconfortante e muito popular em todo o estado.

Carne de Sol com Macaxeira

Embora seja um clássico nordestino, a carne de sol no Piauí tem seu toque especial. Servida em pedaços generosos, geralmente acebolada e acompanhada de macaxeira (aipim) cozida na manteiga de garrafa, a combinação é irresistível. O prato costuma vir acompanhado também de baião de dois e paçoca, formando uma refeição farta e cheia de identidade.

Cajuína

Para beber, a cajuína é a estrela. Símbolo da cultura piauiense, a bebida é um suco de caju clarificado, sem álcool, com uma cor amarelo-âmbar inconfundível. Servida gelada, é refrescante e tem um sabor adocicado e levemente adstringente. É mais do que um refrigerante local; é um ícone cultural do estado.

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