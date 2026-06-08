Comidas de festa junina: 5 receitas clássicas para fazer em casa

Junho chegou e, com ele, o aroma inconfundível das festas de São João. Para quem quer trazer o clima do "arraiá" para dentro de casa, preparar algumas das comidas típicas é o primeiro passo. A boa notícia é que muitas receitas clássicas são mais simples de fazer do que parecem e levam ingredientes fáceis de encontrar.

Reunimos cinco pratos que não podem faltar em uma boa celebração junina, com um passo a passo prático para você fazer em casa. Pegue o seu chapéu de palha, coloque uma música animada e vamos para a cozinha.

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1. Pé de moleque cremoso

Um clássico que agrada a todos, esta versão com leite condensado fica mais macia e fácil de morder, diferente da versão tradicional quebra-queixo.

Tempo de preparo: 25 minutos

Ingredientes: 500g de amendoim torrado e sem pele, 1 lata de leite condensado e 1 xícara de açúcar.

Modo de preparo: Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até o açúcar caramelizar. Adicione o leite condensado e continue mexendo por cerca de cinco minutos, até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma untada, espere esfriar completamente e corte em pedaços. Para conservar, guarde em um pote bem fechado.

2. Canjica tradicional

Cremosa e quentinha, a canjica é o conforto em forma de comida. Também conhecida como mungunzá em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, a receita é um sucesso garantido.

Tempo de preparo: 1h30 (mais o tempo de molho)

Ingredientes: 500g de milho para canjica, 1 litro de leite, 1 vidro de leite de coco (200ml), 1 lata de leite condensado, canela em pó e cravos-da-índia a gosto.

Modo de preparo: Deixe o milho de molho em água por pelo menos 8 horas. Depois, escorra e cozinhe em uma panela de pressão com água nova até ficar bem macio (cerca de 40 minutos após pegar pressão). Retire a água do cozimento e, na mesma panela, adicione o leite, o leite de coco e o leite condensado. Cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar. Sirva quente, polvilhada com canela.

3. Quentão sem álcool

Para que ninguém fique de fora da festa, esta versão não alcoólica da bebida mais famosa do arraiá é perfeita para crianças e adultos. Também chamado de "vinho quente sem álcool", usa o suco de uva como base e fica delicioso e aromático.

Tempo de preparo: 20 minutos

Ingredientes: 1 litro de suco de uva integral, 1 maçã picada em cubos, cascas de 1 laranja, gengibre em rodelas a gosto, cravos-da-índia e canela em pau.

Modo de preparo: Em uma panela grande, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos para que os sabores se incorporem bem. Sirva bem quente.

4. Bolo de milho de liquidificador

Praticidade é a palavra-chave para este bolo fofinho e úmido, que tem a cara da festa junina. O segredo é usar a própria lata de milho como medida para a maioria dos outros ingredientes, sujando pouca louça.

Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes: 1 lata de milho verde (com a água), 1 lata (medida) de açúcar, 1 lata (medida) de fubá, 1 lata (medida) de leite, meia lata (medida) de óleo, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó.

Modo de preparo: No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o fermento, por cerca de três minutos, até a massa ficar homogênea. Adicione o fermento e misture rapidamente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar. Depois de frio, pode ser guardado em um recipiente fechado por até 3 dias.

5. Paçoca de colher

Para fechar a lista, uma sobremesa que une o sabor clássico da paçoca com uma textura cremosa irresistível. É tão fácil que não precisa nem ir ao fogo, sendo uma ótima receita para fazer com as crianças.

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes: 2 xícaras de amendoim torrado e moído (sem pele e sem sal), 1 pacote de bolacha de maisena triturada e 1 lata de leite condensado.

Modo de preparo: Em uma tigela, misture a farofa de amendoim e a de bolacha. Adicione o leite condensado aos poucos, mexendo bem até atingir a consistência cremosa desejada. Sirva em pequenos potes individuais e mantenha na geladeira até a hora de consumir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.