Comida que abraça: 5 receitas de caldos para aquecer nos dias de chuva

Nada melhor que uma sopa quentinha para trazer conforto; aprenda a fazer receitas fáceis e deliciosas de feijão, mandioca, abóbora e outras opções

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
26/02/2026 11:22

26/02/2026 11:22
A Sopa de abóbora com gengibre é uma opção leve e sofisticada para aquecer os dias frios em Minas Gerais. crédito: Elena Leya/ Unsplash

Com a chuva persistente que atinge diversas regiões de Minas Gerais neste mês, a busca por conforto dentro de casa se torna uma prioridade. Nesses momentos, poucas coisas são tão acolhedoras quanto um caldo quente, que parece abraçar por dentro. Uma refeição assim aquece o corpo, traz memórias afetivas e alimenta a alma em dias cinzentos.

Para ajudar a aquecer os dias e as noites, selecionamos cinco receitas práticas e deliciosas. Elas transformam ingredientes simples, que você provavelmente já tem na despensa, em uma refeição completa e reconfortante. Preparar uma sopa saborosa não exige muito tempo nem habilidades culinárias avançadas. Confira as opções abaixo.

Caldo de feijão cremoso

Um clássico que nunca falha. A cremosidade do feijão batido com temperos caseiros traz uma sensação imediata de aconchego. Sirva com cheiro-verde picado e torresmo para uma experiência completa.

Ingredientes:

  • 2 xícaras de feijão cozido e temperado (com caldo)

  • 1 gomo de linguiça calabresa ou paio em rodelas

  • 50g de bacon em cubos

  • 1 dente de alho picado

  • Cebolinha e salsinha a gosto

Modo de preparo:

  1. Bata o feijão cozido no liquidificador até obter um creme liso e reserve.

  2. Em uma panela, frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça e o alho, refogando bem.

  3. Despeje o creme de feijão na panela, misture e deixe ferver por cerca de cinco minutos para incorporar os sabores.

  4. Finalize com cheiro-verde picado por cima.

Creme de mandioca com carne seca

Inspirado na tradicional vaca atolada, este creme é pura sustância. A mandioca desmanchando combina perfeitamente com o sabor marcante da carne seca, criando um prato robusto e delicioso.

Ingredientes:

  • 500g de mandioca descascada em pedaços

  • 250g de carne seca dessalgada e desfiada

  • 1 cebola pequena picada

  • 2 dentes de alho picados

  • Pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Cozinhe a mandioca em uma panela de pressão com água e sal até ficar muito macia.

  2. Retire os pedaços de mandioca, amasse com um garfo ou bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento.

  3. Em outra panela, refogue a cebola e o alho em azeite. Junte a carne seca e refogue mais um pouco.

  4. Adicione o creme de mandioca, tempere com pimenta e acerte o sal se necessário.

Sopa de abóbora com gengibre

Uma opção leve com um toque sofisticado. O gengibre dá um frescor e uma picância suave que aquecem de um jeito diferente. É uma sopa elegante e muito fácil de fazer.

Ingredientes:

  • 500g de abóbora cabotiá em cubos

  • 1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado (cerca de 1 colher de sopa)

  • 1 cebola picada

  • Caldo de legumes (o suficiente para cobrir)

  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Adicione a abóbora e o gengibre e refogue por mais alguns minutos.

  2. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar bem macia.

  3. Bata tudo no liquidificador ou com um mixer de mão até formar um creme homogêneo.

  4. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e aqueça bem antes de servir.

Caldo Verde

Um clássico português que ganhou o coração dos brasileiros. A combinação de batata, couve e linguiça calabresa é simples, rústica e extremamente saborosa.

Ingredientes:

  • 500g de batatas descascadas em cubos

  • 1 gomo de linguiça calabresa em rodelas

  • 1 maço de couve-manteiga fatiada finamente

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho picados

  • Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem bem macias. Bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme.

  2. Em outra panela, aqueça o azeite e frite a linguiça até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue.

  3. Despeje o creme de batata na panela com a linguiça, tempere com sal e pimenta e deixe ferver.

  4. Desligue o fogo, adicione a couve fatiada, misture bem e sirva em seguida com um fio de azeite.

Canja de Galinha

A receita com gosto de cuidado de mãe. Leve, nutritiva e reconfortante, a canja é perfeita para fortalecer o corpo e aquecer a alma em qualquer dia frio.

Ingredientes:

  • 2 peitos de frango em cubos ou desfiados

  • 1/2 xícara de arroz

  • 1 cenoura em cubos pequenos

  • 1 batata em cubos pequenos

  • 1 cebola picada

  • 2 litros de caldo de galinha ou água

  • Salsinha picada, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma panela grande, refogue a cebola no azeite. Adicione o frango e doure-o.

  2. Acrescente a cenoura, a batata e o arroz, refogando por mais um minuto.

  3. Despeje o caldo de galinha, tempere com sal e pimenta, e deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz e os legumes estejam macios e o frango cozido.

  4. Finalize com salsinha picada e sirva bem quente.

Escolha a sua receita favorita, prepare uma tigela quentinha e aproveite esses momentos de aconchego. Bom apetite!

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

