Comida que abraça: 5 receitas de caldos para aquecer nos dias de chuva
Nada melhor que uma sopa quentinha para trazer conforto; aprenda a fazer receitas fáceis e deliciosas de feijão, mandioca, abóbora e outras opções
Com a chuva persistente que atinge diversas regiões de Minas Gerais neste mês, a busca por conforto dentro de casa se torna uma prioridade. Nesses momentos, poucas coisas são tão acolhedoras quanto um caldo quente, que parece abraçar por dentro. Uma refeição assim aquece o corpo, traz memórias afetivas e alimenta a alma em dias cinzentos.
Para ajudar a aquecer os dias e as noites, selecionamos cinco receitas práticas e deliciosas. Elas transformam ingredientes simples, que você provavelmente já tem na despensa, em uma refeição completa e reconfortante. Preparar uma sopa saborosa não exige muito tempo nem habilidades culinárias avançadas. Confira as opções abaixo.
Caldo de feijão cremoso
Um clássico que nunca falha. A cremosidade do feijão batido com temperos caseiros traz uma sensação imediata de aconchego. Sirva com cheiro-verde picado e torresmo para uma experiência completa.
Ingredientes:
2 xícaras de feijão cozido e temperado (com caldo)
1 gomo de linguiça calabresa ou paio em rodelas
50g de bacon em cubos
1 dente de alho picado
Cebolinha e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Bata o feijão cozido no liquidificador até obter um creme liso e reserve.
Em uma panela, frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça e o alho, refogando bem.
Despeje o creme de feijão na panela, misture e deixe ferver por cerca de cinco minutos para incorporar os sabores.
Finalize com cheiro-verde picado por cima.
Creme de mandioca com carne seca
Inspirado na tradicional vaca atolada, este creme é pura sustância. A mandioca desmanchando combina perfeitamente com o sabor marcante da carne seca, criando um prato robusto e delicioso.
Ingredientes:
500g de mandioca descascada em pedaços
250g de carne seca dessalgada e desfiada
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picados
Pimenta do reino e sal a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe a mandioca em uma panela de pressão com água e sal até ficar muito macia.
Retire os pedaços de mandioca, amasse com um garfo ou bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento.
Em outra panela, refogue a cebola e o alho em azeite. Junte a carne seca e refogue mais um pouco.
Adicione o creme de mandioca, tempere com pimenta e acerte o sal se necessário.
Sopa de abóbora com gengibre
Uma opção leve com um toque sofisticado. O gengibre dá um frescor e uma picância suave que aquecem de um jeito diferente. É uma sopa elegante e muito fácil de fazer.
Ingredientes:
500g de abóbora cabotiá em cubos
1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado (cerca de 1 colher de sopa)
1 cebola picada
Caldo de legumes (o suficiente para cobrir)
Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Adicione a abóbora e o gengibre e refogue por mais alguns minutos.
Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar bem macia.
Bata tudo no liquidificador ou com um mixer de mão até formar um creme homogêneo.
Volte o creme para a panela, ajuste o sal e aqueça bem antes de servir.
Caldo Verde
Um clássico português que ganhou o coração dos brasileiros. A combinação de batata, couve e linguiça calabresa é simples, rústica e extremamente saborosa.
Ingredientes:
500g de batatas descascadas em cubos
1 gomo de linguiça calabresa em rodelas
1 maço de couve-manteiga fatiada finamente
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem bem macias. Bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme.
Em outra panela, aqueça o azeite e frite a linguiça até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue.
Despeje o creme de batata na panela com a linguiça, tempere com sal e pimenta e deixe ferver.
Desligue o fogo, adicione a couve fatiada, misture bem e sirva em seguida com um fio de azeite.
Canja de Galinha
A receita com gosto de cuidado de mãe. Leve, nutritiva e reconfortante, a canja é perfeita para fortalecer o corpo e aquecer a alma em qualquer dia frio.
Ingredientes:
2 peitos de frango em cubos ou desfiados
1/2 xícara de arroz
1 cenoura em cubos pequenos
1 batata em cubos pequenos
1 cebola picada
2 litros de caldo de galinha ou água
Salsinha picada, sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela grande, refogue a cebola no azeite. Adicione o frango e doure-o.
Acrescente a cenoura, a batata e o arroz, refogando por mais um minuto.
Despeje o caldo de galinha, tempere com sal e pimenta, e deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz e os legumes estejam macios e o frango cozido.
Finalize com salsinha picada e sirva bem quente.
Escolha a sua receita favorita, prepare uma tigela quentinha e aproveite esses momentos de aconchego. Bom apetite!
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.