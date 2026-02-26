Comida que abraça: 5 receitas de caldos para aquecer nos dias de chuva

Com a chuva persistente que atinge diversas regiões de Minas Gerais neste mês, a busca por conforto dentro de casa se torna uma prioridade. Nesses momentos, poucas coisas são tão acolhedoras quanto um caldo quente, que parece abraçar por dentro. Uma refeição assim aquece o corpo, traz memórias afetivas e alimenta a alma em dias cinzentos.

Para ajudar a aquecer os dias e as noites, selecionamos cinco receitas práticas e deliciosas. Elas transformam ingredientes simples, que você provavelmente já tem na despensa, em uma refeição completa e reconfortante. Preparar uma sopa saborosa não exige muito tempo nem habilidades culinárias avançadas. Confira as opções abaixo.

Caldo de feijão cremoso

Um clássico que nunca falha. A cremosidade do feijão batido com temperos caseiros traz uma sensação imediata de aconchego. Sirva com cheiro-verde picado e torresmo para uma experiência completa.

Ingredientes:

2 xícaras de feijão cozido e temperado (com caldo)

1 gomo de linguiça calabresa ou paio em rodelas

50g de bacon em cubos

1 dente de alho picado

Cebolinha e salsinha a gosto

Modo de preparo:

Bata o feijão cozido no liquidificador até obter um creme liso e reserve. Em uma panela, frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça e o alho, refogando bem. Despeje o creme de feijão na panela, misture e deixe ferver por cerca de cinco minutos para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde picado por cima.

Creme de mandioca com carne seca

Inspirado na tradicional vaca atolada, este creme é pura sustância. A mandioca desmanchando combina perfeitamente com o sabor marcante da carne seca, criando um prato robusto e delicioso.

Ingredientes:

500g de mandioca descascada em pedaços

250g de carne seca dessalgada e desfiada

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

Pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a mandioca em uma panela de pressão com água e sal até ficar muito macia. Retire os pedaços de mandioca, amasse com um garfo ou bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento. Em outra panela, refogue a cebola e o alho em azeite. Junte a carne seca e refogue mais um pouco. Adicione o creme de mandioca, tempere com pimenta e acerte o sal se necessário.

Sopa de abóbora com gengibre

Uma opção leve com um toque sofisticado. O gengibre dá um frescor e uma picância suave que aquecem de um jeito diferente. É uma sopa elegante e muito fácil de fazer.

Ingredientes:

500g de abóbora cabotiá em cubos

1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado (cerca de 1 colher de sopa)

1 cebola picada

Caldo de legumes (o suficiente para cobrir)

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Adicione a abóbora e o gengibre e refogue por mais alguns minutos. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar bem macia. Bata tudo no liquidificador ou com um mixer de mão até formar um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e aqueça bem antes de servir.

Caldo Verde

Um clássico português que ganhou o coração dos brasileiros. A combinação de batata, couve e linguiça calabresa é simples, rústica e extremamente saborosa.

Ingredientes:

500g de batatas descascadas em cubos

1 gomo de linguiça calabresa em rodelas

1 maço de couve-manteiga fatiada finamente

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem bem macias. Bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme. Em outra panela, aqueça o azeite e frite a linguiça até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue. Despeje o creme de batata na panela com a linguiça, tempere com sal e pimenta e deixe ferver. Desligue o fogo, adicione a couve fatiada, misture bem e sirva em seguida com um fio de azeite.

Canja de Galinha

A receita com gosto de cuidado de mãe. Leve, nutritiva e reconfortante, a canja é perfeita para fortalecer o corpo e aquecer a alma em qualquer dia frio.

Ingredientes:

2 peitos de frango em cubos ou desfiados

1/2 xícara de arroz

1 cenoura em cubos pequenos

1 batata em cubos pequenos

1 cebola picada

2 litros de caldo de galinha ou água

Salsinha picada, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, refogue a cebola no azeite. Adicione o frango e doure-o. Acrescente a cenoura, a batata e o arroz, refogando por mais um minuto. Despeje o caldo de galinha, tempere com sal e pimenta, e deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz e os legumes estejam macios e o frango cozido. Finalize com salsinha picada e sirva bem quente.

Escolha a sua receita favorita, prepare uma tigela quentinha e aproveite esses momentos de aconchego. Bom apetite!

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.