São João del-Rei transforma lixão em aterro e recupera área degradada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Prefeitura de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, anunciou o aporte de R$ 1,5 milhão para alterar o sistema de tratamento de resíduos sólidos na cidade histórica de Minas e cessar o descarte a céu aberto no antigo lixão. A iniciativa marca o começo da reabilitação ambiental do terreno, que operará como aterro controlado durante um período de transição estipulado em quatro anos.

A medida atende ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), firmado junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). O documento estabelece os parâmetros técnicos para a mitigação dos impactos ambientais no local e estipula a recuperação integral da área ao término do cronograma.

Com a transição para o modelo de aterro controlado, o descarte dos resíduos passa a adotar critérios de engenharia. Ao contrário do método anterior, no qual o lixo ficava exposto, os resíduos agora são compactados e cobertos com camadas de solo logo após o descarregamento. O procedimento visa reduzir a proliferação de vetores, conter odores e mitigar os impactos ambientais imediatos.

De acordo com o prefeito de São João del-Rei, Aurélio Suenes de Resende (PL), a primeira etapa é constituída por cercamento da área, construção de portaria, implantação de monitoramento por câmeras, plantio de árvores nas áreas onde serão feitas as cercas, construção de bacias de contenção para águas de chuva a fim de evitar o carreamento de terra para as nascentes e instalação de dispositivo para eliminação dos gases através da queima.

“O trabalho iniciou com um estudo feito pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), que elaborou o plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Foram feitas sondagens de solo para ver como é que estava a contaminação. Felizmente, no curso d'água, não foi encontrado contaminação de metais pesados, mas ações precisam ser feitas para contenção de chorume e também para eliminar os gases que são produzidos há tantos anos naquele local”, reforça Resende.

A alteração configura uma etapa intermediária no gerenciamento dos resíduos urbanos. Enquanto o lixão se caracteriza pela total ausência de controle, o aterro controlado aplica coberturas diárias para minimizar danos, embora ainda não disponha de impermeabilização profunda. O objetivo posterior do município é encaminhar a totalidade do lixo para um aterro sanitário licenciado, estrutura equipada com isolamento de solo, captação de gases e tratamento do chorume.

Segundo o chefe do Executivo, outro ponto a se destacar é a implantação do projeto de coleta seletiva, que promove a redução de resíduos que vão para o aterro, reciclando materiais como plástico e papelão.

Impactos na saúde pública e no meio ambiente

A expectativa técnica é que o novo manejo diminua a presença de animais sinantrópicos, como roedores e insetos transmissores de doenças, e proteja os corpos d'água superficiais e subterrâneos da região. O ordenamento do descarte e o plano de manejo pretendem conter o fluxo de chorume, substância altamente poluente que ameaça o lençol freático quando dispersada sem controle.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio da Silva, a intervenção altera a condução da política de resíduos da cidade. "A transformação do lixão em aterro controlado não é apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de postura de política pública diante da saúde da nossa população e da preservação do nosso patrimônio natural", disse.

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Ao fim do prazo de quatro anos estipulado para as obras e monitoramento, São João del-Rei deverá se adequar às exigências da legislação ambiental vigente, finalizando o ciclo de descarte irregular e consolidando o fluxo de destinação final conforme as normas de sustentabilidade previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

