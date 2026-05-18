São João del-Rei terá voo direto para Confins e aeroporto reformado

São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, voltará a ter ligação aérea direta com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, depois de três anos sem voos comerciais no Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves. A retomada da rota a partir de julho, deve acontecer em alguns dias da semana, ainda sem calendário definitivo, com objetivo de fortalecer o turismo da região, ampliar a conexão da cidade com outros estados e impulsionar a economia local.

Após articulação entre a Prefeitura, o Governo de Minas e a companhia aérea Azul, o lançamento será feito nesta terça-feira (19/5), às 9h30, durante o Fórum Invest Campo das Vertentes, no aeroporto da cidade.

O retorno dos voos é visto pela gestão municipal como um marco estratégico para o turismo e o desenvolvimento regional. A cidade histórica, considerada a quarta vila fundada em Minas Gerais, aposta na aviação como porta de entrada para visitantes de diferentes partes do Brasil e também para impulsionar o turismo de negócios e acadêmico, já que abriga universidades e recebe fluxo constante de estudantes e pesquisadores.

“Com a nova rota, a gente consegue ampliar a capacidade de trazer novos visitantes, principalmente desses destinos mais longos. As pessoas acham que a rota serve para operacionalizar destinos curtos, mas ela é principalmente para destinos conectados ao aeroporto de Confins. Isso permite alcançar novos públicos de várias regiões do Brasil e até conexões internacionais”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Caio Henrique Andrade.

Apesar da confirmação da rota, detalhes como frequência semanal, horários e quantidade de voos ainda serão apresentados oficialmente durante o fórum. O secretário explicou que, neste primeiro momento, a operação será feita em dias específicos da semana, ainda em definição.

“Primeiramente, vai ser pontual, em alguns dias da semana. Estamos terminando de organizar esses detalhes e amanhã no anúncio, nós teremos mais precisão dessas informações dos dias e horários do voo. Inicialmente, será Belo Horizonte, e depois, conforme o município cumprir uma série de organizações e regulamentações, a gente vai conseguir ampliar o número de voos e até possíveis novas rotas”, explicou.

Inicialmente a aeronave utilizada será de pequeno porte. Isso porque o aeroporto ainda precisará passar por adequações estruturais para receber aviões maiores. Entre as melhorias previstas estão intervenções na pista e adaptações operacionais que serão executadas pela futura concessionária responsável pela gestão do aeroporto.

Segundo o secretário, a prefeitura prepara uma concessão para definir a empresa que ficará encarregada da operação e manutenção do aeroporto. “O intuito da ordem de serviço é justamente fazer com que possamos licitar a empresa responsável pela manutenção e pela condução do aeroporto. Com isso, os voos regulares já podem voltar a funcionar”, destacou.

A administração municipal aposta no potencial estratégico do terminal aéreo como ferramenta de desenvolvimento regional. Além de São João del-Rei, cidades vizinhas que fazem parte do circuito turístico como Tiradentes, Resende Costa, Prados, Barbacena, Carrancas, Coronel Xavier Chaves e outros municípios conhecidos pela gastronomia, artesanato e patrimônio histórico também devem ser beneficiadas com o aumento do fluxo turístico.

“O intuito é justamente fortalecer o turismo regional. Nosso aeroporto funcionando com voos comerciais dinamiza muito o acesso dos visitantes a toda a região do Campo das Vertentes”, afirmou Caio Henrique Andrade.

O secretário destacou ainda que São João del-Rei reúne características que vão além do turismo histórico e religioso. A cidade também tem forte potencial para o turismo de negócios e acadêmico, impulsionado pela presença universitária e pelo crescimento econômico local.

“São João del-Rei é uma cidade histórica, mas que não parou no tempo. O aeroporto não conecta apenas o turismo cultural. Ele também conecta o turismo de negócios. Nós temos uma série de serviços que podem ser impulsionados diretamente pela operação aérea”, disse.

A retomada dos voos ocorre em um contexto de expansão do turismo mineiro e de fortalecimento das rotas regionais no estado. Nos últimos anos, o Governo de Minas tem incentivado a reativação de aeroportos regionais como estratégia para descentralizar o turismo e estimular economias locais.

De acordo com o secretário, a escolha de São João del-Rei para retomar a ligação aérea com Confins se deu pela estrutura já existente do aeroporto e pela mobilização conjunta do município. “O Estado buscava reintegrar algumas rotas regionais, como Diamantina e São João del-Rei. Foi um movimento feito pelo prefeito, pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós nos unimos nessa causa”, afirmou.

A prefeitura também vê na retomada dos voos uma oportunidade de geração de empregos e atração de investimentos privados. A expectativa é que o aumento na circulação de visitantes impacte setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

“Com o aeroporto, a nossa perspectiva é ampliar toda a gama de serviços que a cidade oferece. Uma vez que o aeroporto está funcionando, a conexão acaba sendo mais fácil, e isso movimenta diretamente a economia local”, destacou.

Embora a prioridade inicial seja a conexão com Belo Horizonte, o município já projeta novos passos para o futuro. A intenção é ampliar gradualmente o número de destinos atendidos pelo aeroporto, incluindo conexões com grandes aeroportos como São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões do país.

“O nosso intuito é que outros locais possam ser contemplados para conexões com grandes aeroportos. Mas isso são ações progressivas, que irão acontecendo conforme a rota for se consolidando”, concluiu.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima