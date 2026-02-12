Assine
DEPORTADOS

Brasileiros deportados dos EUA são presos ao desembarcar em Confins

Dois dos detidos estavam na lista de difusão vermelha da Interpol, com mandados de prisão

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/02/2026 12:21

O fugitivo da polícia baiana foi preso ao desembarcar no Aeroporto de Confins
Os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça crédito: PF

Três brasileiros deportados dos Estados Unidos foram presos pela Polícia Federal na noite dessa quarta-feira (11/2), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Todos tinham mandado de prisão em aberto no Brasil.

Segundo a corporação, dois dos homens constavam na lista de difusão vermelha da Interpol. Um deles, de de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, com 40 anos de idade, tem dois mandados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que somam 19 anos de prisão.

O segundo preso, de 37 anos, nascido em Serra Azul (MG), Região Central do estado, está condenado a quatro anos de prisão por tráfico de drogas.

Já o terceiro homem, de 44 anos, nascido em Raul Soares (MG), na Zona da Mata, não estava na lista internacional, mas tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça.

Depois dos exames de corpo de delito, os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça.

