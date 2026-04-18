Maria Fumaça de São João del-Rei e Tiradentes fará 20 viagens inesquecíveis

A lendária Maria Fumaça de São João del-Rei e Tiradentes está pronta para soltar seus apitos e encantar corações durante o feriado prolongado de Tiradentes. Serão 20 viagens inesquecíveis, um verdadeiro festival sobre trilhos que vai conectar as duas cidades históricas com todo o charme de outrora

São apenas 12 km de pura magia, serpenteando às margens da imponente Serra de São José. Um dos trens turísticos mais antigos ainda em operação no Brasil, a Maria Fumaça respira história: foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881 e, desde então, carrega sonhos, memórias e suspiros por essas terras mineiras.

Entre os dias 17 e 21 de abril, serão 10 saídas de São João del-Rei e 10 de Tiradentes. Enquanto a locomotiva corta o verde intenso do Campo das Vertentes, os passageiros — brasileiros e viajantes do mundo inteiro — mergulham em uma experiência única: ar puro, diversidade ecológica vibrante e paisagens que parecem congeladas no século 19, com casarões coloniais, igrejas centenárias e aquele ar de Minas que só ela tem.

Paisagem na janela

Maria Fumaça em São João del-Rei VLI/Divulgação

Imagine embarcar numa máquina do tempo que não só te leva de uma cidade histórica para outra, mas que desenrola, devagarinho, um filme vivo do interior de Minas Gerais. São apenas 12 km, percorridos em cerca de 40 a 50 minutos, mas cada metro é uma surpresa que mistura natureza selvagem, história viva e aquele charme mineiro que entra pelo nariz, pelos olhos e pelo coração.

Assim que o apito soa e a locomotiva a vapor começa a bufar, o cenário se abre como um livro antigo:

A Serra de São José como guardiã majestosa : Ela domina o horizonte o tempo todo, imponente e verde, com suas montanhas recortadas contra o céu. É o cartão-postal do passeio — e o motivo pelo qual todo mundo recomenda: De Tiradentes para São João del-Rei sente do lado direito do vagão. De São João del-Rei para Tiradentes lado esquerdo. Assim você tem a serra bem na sua frente, quase ao alcance da mão.

O Rio das Mortes correndo ao lado : O trem acompanha o rio por longos trechos. Às vezes ele brilha calmo, refletindo o céu; em outros, forma pequenas corredeiras e cachoeirinhas que caem entre as pedras. É hipnotizante ver a água dançando enquanto a fumaça branca da Maria Fumaça sobe e se mistura com o ar fresco.

Paisagens rurais de tirar o fôlego: Campos abertos, pastagens infinitas, fazendas centenárias com casarões coloniais de telhado de telha e varandas antigas. Você vai ver vacas pastando tranquilamente, cavalos soltos, lagos espelhados que parecem saídos de conto de fadas e até pequenas roças com hortas e flores silvestres bem perto dos trilhos.

Mineiridade: Moradores locais acenam para o trem como se fosse uma velha amiga passando. Crianças correm para ver a fumaça. Casas simples do século 19 aparecem de repente, com roupa no varal e galinhas no quintal — um pedacinho do Brasil que o tempo esqueceu de modernizar.

Quanto custa embarcar nessa aventura?

Tarifa inteira: R$ 86

Meia-entrada: R$ 43

As passagens podem ser compradas diretamente nas estações (em totens de autoatendimento), ou de forma bem prática pela internet, no site da VLI.

A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes a partir de 13 anos com carteirinha válida no período e identidade com foto; pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, portando carteirinha ou laudo médico, e seu acompanhante, quando houver; pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.

Já professores acompanhados a cada grupo de 10 alunos; doadores de sangue ou medula óssea apresentando documento de identificação pelo Conecte SUS Cidadão ou pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome); moradores da cidade de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros, mediante a apresentação de um comprovante de residência (luz, água, telefone, internet) em seu nome, além do documento de identidade, carteira de habilitação ou certidão de nascimento.

Os cônjuges que não têm comprovantes de residência em seu nome podem apresentar certidão de casamento. Aqueles que não têm comprovante de residência em seu nome e não são casados, podem levar um contrato de aluguel. Os estudantes que não possuem carteirinha emitida pela instituição de ensino poderão apresentar declaração escolar com papel timbrado da instituição das cidades.

Animais a bordo

O passageiro que estiver com seu animal de estimação de pequeno porte, que pese até 10 quilos, pode embarcar com ele. A viagem é gratuita e basta transportá-lo em caixa apropriada, em boas condições de higiene e segurança. É permitido o embarque de apenas um pet por tutor. Além disso, o animal não poderá comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros.

É garantido, gratuitamente, o transporte de cão-guia no trem turístico. Os animais de apoio emocional também podem fazer o passeio com seu dono. No entanto, é preciso que seja apresentado o laudo que comprove a necessidade deste acompanhamento, conforme as práticas regulatórias e diretrizes aplicáveis ao transporte de passageiros.

Estação de Memórias

Os turistas também poderão apreciar as exposições do Programa Estação de Memórias da VLI, inauguradas em São João del-Rei e Tiradentes para preservar a memória ferroviária, que faz parte do patrimônio material e imaterial de diversos municípios, e criar espaços para que as novas gerações conheçam a história da ferrovia. Elas estão instaladas na Estação de São João del-Rei – localizada na Rua Hermílio Alves, 366, Centro da cidade – e na Estação Tiradentes – situada na Rua Capitão Chaves Miranda, 2.

Em São João del-Rei as visitas poderão ser feitas de quarta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Por sua vez, em Tiradentes, o funcionamento do Estação de Memórias é de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos também das 8h às 12h.

O Programa Estação de Memórias reconta o passado, a partir de um processo de cocriação com as comunidades. Encontros e entrevistas identificam casos, lembranças e histórias de quem vivenciou o vai e vem dos trens. Esse conteúdo é transformado em espaços expositivos, montados na estação.





Outras atrações

Também será possível visitar o Museu Ferroviário, localizado na Estação de São João del-Rei. O museu, que é o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, devido ao centenário da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). Ele reúne peças que foram utilizadas na EFOM e em outras da mesma época. A visitação é gratuita e pode ser feita de quarta a sábado, das 8h às 17h, exceto aos domingos, dia em que as visitas ocorrem das 8h às 12h.

Já a Rotunda tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. Nos dias de circulação do trem, há visita guiada às 8h30 e às 16h. O valor do ingresso é de R$20 por visitante e a meia-entrada custa R$10, mediante apresentação de documento de identidade com foto ou certidão de nascimento para as crianças. Ele pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.

Para mais informações: