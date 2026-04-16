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21 de abril é feriado? Entenda a data dedicada a Tiradentes

A data homenageia o mártir da Inconfidência Mineira; saiba como ele se tornou um dos principais heróis nacionais e por que o dia virou feriado

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
16/04/2026 16:25 - atualizado em 16/04/2026 16:25

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21 de abril é feriado? Entenda a data dedicada a Tiradentes
Monumento a Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira, cuja história e legado são relembrados no feriado de 21 de abril crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O dia 21 de abril marca o feriado nacional de Tiradentes, data que homenageia um dos personagens mais conhecidos da história do Brasil. A celebração recorda a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que se tornou um mártir da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos pela independência do país.

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A data foi oficializada como feriado nacional para construir a imagem de Tiradentes como herói nacional, símbolo da luta contra a opressão da monarquia portuguesa e um precursor dos ideais republicanos que o novo regime queria consolidar no imaginário popular.

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O que foi a Inconfidência Mineira

A Inconfidência Mineira foi uma conspiração organizada pela elite de Minas Gerais no final do século XVIII, que teve início em 1789. O movimento era uma reação à alta carga de impostos cobrada por Portugal sobre a extração de ouro e à ameaça da "derrama", uma cobrança forçada de tributos atrasados.

Os inconfidentes, inspirados pelos ideais do Iluminismo e pela independência dos Estados Unidos, planejavam proclamar uma república independente na região. No entanto, o movimento foi delatado antes mesmo de começar por um dos integrantes: Joaquim Silvério dos Reis traiu o grupo em troca do perdão de suas próprias dívidas com a Coroa portuguesa.

Por que Tiradentes se tornou o mártir

Com a descoberta da conspiração, todos os líderes foram presos e julgados. Tiradentes, que era militar e dentista, era um dos participantes mais entusiasmados e um propagandista ativo do movimento. Durante o processo judicial, ele foi o único que assumiu abertamente sua participação na revolta.

Tiradentes foi condenado à forca, decapitado, e teve sua cabeça colocada em um poste em um local público da cidade de Ouro Preto. A Coroa portuguesa decidiu usar sua execução como um exemplo para inibir qualquer outra tentativa de rebelião na colônia, como um aviso claro a quem ousasse desafiar o poder de Portugal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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