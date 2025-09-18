Roteiro de carro por Minas: 5 destinos para ir com seu novo veículo

A oportunidade de adquirir um carro em bom estado no leilão da Copasa, em Belo Horizonte, acende em muitos motoristas o desejo de explorar novos horizontes. Com um veículo recém-adquirido na garagem, a vontade de pegar a estrada e desbravar as belezas de Minas Gerais se torna um convite quase irrecusável para a primeira aventura sobre quatro rodas.

As estradas mineiras revelam paisagens deslumbrantes, cidades históricas e paraísos naturais. Ter um carro à disposição transforma a viagem, oferecendo liberdade para parar em um mirante inesperado, descobrir um restaurante de comida caseira ou simplesmente seguir o próprio ritmo, sem depender de horários fixos.

Preparamos um roteiro com cinco destinos incríveis. São trajetos que combinam o prazer de dirigir com atrações que agradam a todos os gostos, desde os amantes de história até os que buscam aventura e contato com a natureza.

1. Ouro Preto e Mariana

Pegar a BR-356, a Rodovia dos Inconfidentes, é o primeiro passo para uma imersão na história do Brasil. O trajeto de Belo Horizonte até Ouro Preto é bem sinalizado e, embora sinuoso, presenteia o motorista com vistas das montanhas que emolduram a região.

Museu da Inconfidência em Ouro PretoMPMG/Divulgação

Com um veículo, a viagem pode se estender facilmente até Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, localizada a apenas 12 quilômetros de distância de Ouro Preto. A curta viagem entre as duas cidades é um charme, e permite visitar a Mina da Passagem, que fica exatamente no meio do caminho. Em Mariana, caminhe pela Praça Minas Gerais para admirar as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo.

Igreja de São Francisco de Assis em Mariana Beto Novaes/EM/D.A Press

A liberdade de ir e vir também abre portas para explorar distritos próximos, como Lavras Novas, com suas cachoeiras e clima romântico. É a combinação perfeita de cultura, história e belas estradas.

Vista geral da cidade de Lavras NovasMarlyana Tavares/EM

2. Serra do Cipó

Para quem busca um contato mais direto com a natureza, a Serra do Cipó é o destino ideal, e a viagem até lá já faz parte da experiência. O principal acesso a partir da capital mineira é pela MG-010, uma estrada cênica que corta a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira. O asfalto é de boa qualidade na maior parte do percurso, permitindo uma condução tranquila enquanto se aprecia a vegetação de cerrado e as formações rochosas.

Serra do Cipó na região do Alto Palacios Reprodução

O carro se torna um aliado fundamental na Serra do Cipó, pois as principais atrações, como a Cachoeira Grande e a entrada do Parque Nacional, ficam espalhadas ao longo da rodovia. Deixar o veículo em estacionamentos próximos e seguir por trilhas curtas é a melhor maneira de aproveitar as cachoeiras mais famosas. A autonomia de um carro próprio permite explorar diferentes pontos em um mesmo dia.

Cachoeira Congonhas, lacalizada dentro do Parque Nacional da Serra do CipoReprodução

Além das cachoeiras, a estrada leva ao ponto alto da serra, onde a estátua do Juquinha oferece uma vista panorâmica da região. É um ótimo lugar para uma parada estratégica, tirar fotos e sentir a brisa da montanha. O percurso é ideal para testar o desempenho do carro em subidas e descidas, tudo isso em um dos cenários naturais mais bonitos do estado.

3. Capitólio

O caminho até Capitólio, no sudoeste de Minas, exige um pouco mais de tempo ao volante, mas a recompensa é grandiosa. A principal via de acesso é a MG-050, uma rodovia que se tornou um ponto turístico por si só.

Capitólio é considerado o "mar de Minas"Leandro Couri/EM

Em Capitólio, as atrações são distantes umas das outras, e o veículo é a única forma de se locomover entre os passeios de lancha, o Mirante dos Canyons e as cachoeiras da região, como a Trilha do Sol. A flexibilidade de definir seu próprio roteiro permite conhecer lugares menos movimentados e descobrir novos ângulos do "Mar de Minas".

Mirante dos Canyons em CapitólioCristiano Machado / Imprensa MG.

A viagem de carro possibilita ainda explorar cidades vizinhas, como São João Batista do Glória, que abriga o complexo de cachoeiras Paraíso Perdido.

4. Tiradentes e São João del-Rei

A rota que leva a Tiradentes e São João del-Rei é uma das mais agradáveis de se fazer em Minas Gerais, principalmente pela qualidade da BR-040 até o acesso pela BR-383. O percurso é seguro e bem sinalizado, passando por colinas e fazendas que anunciam a chegada a uma das regiões mais charmosas do estado. Em cerca de três horas, você troca o ritmo da cidade grande pela tranquilidade das ruas de pedra.

Em Tiradentes, o ideal é estacionar o carro e explorar o centro histórico a pé. No entanto, com o veículo o ideal é se hospedar em pousadas mais afastadas e visitar o distrito de Bichinho, famoso por seu artesanato. A estrada de 7 quilômetros que liga Tiradentes a Bichinho é pavimentada e oferece uma bela vista da Serra de São José.

Tiradentes é considerada uma das cidades mais charmosas de Minas GeraisLeandro Couri/EM

Tiradentes é conhecida por ter restaurantes incríveis Leandro Couri/EM

O carro também facilita o deslocamento até a vizinha São João del-Rei, uma cidade maior e com um centro histórico igualmente rico. A curta distância entre as duas permite que o viajante conheça ambas com calma, aproveitando o que cada uma tem de melhor, como a gastronomia sofisticada de Tiradentes e a arquitetura de São João del-Rei.

São João del-Rei é uma das cidades históricas mais visitadas em MinasAlexandre Guzanshe/EM

Na cidade de São João del-Rei as ruas de pedras ganham destaque Andre Brasil/Iphan/Divulgação

5. Circuito das Águas

Para a primeira viagem longa com o carro novo, o Circuito das Águas, no Sul de Minas, é uma escolha acertada. O acesso principal é pela rodovia Fernão Dias (BR-381), uma via duplicada que garante uma viagem mais segura e rápida. Ao sair da estrada principal e entrar nas vias que conectam cidades como Caxambu, São Lourenço e Baependi, o cenário muda para montanhas verdes e um clima ameno.

Fachada do Balneario do Parque das Aguas (Coluna tripa)Juarez Rodrigues/EM

Vista da cidade de São Lourenço a partir do parque das Aguas Sergio Amzalak/Esp.EM

A grande vantagem de percorrer o circuito de carro é a liberdade de montar seu próprio itinerário. Você pode começar o dia em São Lourenço, provando as águas do Parque das Águas, almoçar em Caxambu e terminar a tarde em Baependi. As estradas que ligam as cidades são bem conservadas e a viagem entre elas é curta e prazerosa.

Nha Chica na Igreja de Nossa Senhora da ConceiçãoBeto Novaes/EM

Essa rota é ideal para quem quer relaxar e aproveitar o caminho sem pressa. As paradas para comprar queijos, doces e artesanato local são quase obrigatórias. Dirigir por essa região é uma experiência terapêutica, que combina o prazer da condução com o bem-estar proporcionado pelas estâncias hidrominerais.