Roteiro de carro por Minas: 5 destinos para ir com seu novo veículo

Confira sugestões de viagens incríveis para fazer pelas estradas mineiras

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
18/09/2025 11:26 - atualizado em 18/09/2025 11:29

Roteiro de carro por Minas: 5 destinos para ir com seu novo veículo

A oportunidade de adquirir um carro em bom estado no leilão da Copasa, em Belo Horizonte, acende em muitos motoristas o desejo de explorar novos horizontes. Com um veículo recém-adquirido na garagem, a vontade de pegar a estrada e desbravar as belezas de Minas Gerais se torna um convite quase irrecusável para a primeira aventura sobre quatro rodas.

As estradas mineiras revelam paisagens deslumbrantes, cidades históricas e paraísos naturais. Ter um carro à disposição transforma a viagem, oferecendo liberdade para parar em um mirante inesperado, descobrir um restaurante de comida caseira ou simplesmente seguir o próprio ritmo, sem depender de horários fixos.

Preparamos um roteiro com cinco destinos incríveis. São trajetos que combinam o prazer de dirigir com atrações que agradam a todos os gostos, desde os amantes de história até os que buscam aventura e contato com a natureza.

1. Ouro Preto e Mariana

Pegar a BR-356, a Rodovia dos Inconfidentes, é o primeiro passo para uma imersão na história do Brasil. O trajeto de Belo Horizonte até Ouro Preto é bem sinalizado e, embora sinuoso, presenteia o motorista com vistas das montanhas que emolduram a região.

Ouro Preto
Museu da Inconfidência em Ouro PretoMPMG/Divulgação

Com um veículo, a viagem pode se estender facilmente até Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, localizada a apenas 12 quilômetros de distância de Ouro Preto. A curta viagem entre as duas cidades é um charme, e permite visitar a Mina da Passagem, que fica exatamente no meio do caminho. Em Mariana, caminhe pela Praça Minas Gerais para admirar as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo.

Mariana
Igreja de São Francisco de Assis em Mariana Beto Novaes/EM/D.A Press

A liberdade de ir e vir também abre portas para explorar distritos próximos, como Lavras Novas, com suas cachoeiras e clima romântico. É a combinação perfeita de cultura, história e belas estradas.

Lavras Novas
Vista geral da cidade de Lavras NovasMarlyana Tavares/EM

2. Serra do Cipó

Para quem busca um contato mais direto com a natureza, a Serra do Cipó é o destino ideal, e a viagem até lá já faz parte da experiência. O principal acesso a partir da capital mineira é pela MG-010, uma estrada cênica que corta a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira. O asfalto é de boa qualidade na maior parte do percurso, permitindo uma condução tranquila enquanto se aprecia a vegetação de cerrado e as formações rochosas.

Serra do Cipó
Serra do Cipó na região do Alto Palacios Reprodução

O carro se torna um aliado fundamental na Serra do Cipó, pois as principais atrações, como a Cachoeira Grande e a entrada do Parque Nacional, ficam espalhadas ao longo da rodovia. Deixar o veículo em estacionamentos próximos e seguir por trilhas curtas é a melhor maneira de aproveitar as cachoeiras mais famosas. A autonomia de um carro próprio permite explorar diferentes pontos em um mesmo dia.

Cachoeira na Serra do Cipó
Cachoeira Congonhas, lacalizada dentro do Parque Nacional da Serra do CipoReprodução

Além das cachoeiras, a estrada leva ao ponto alto da serra, onde a estátua do Juquinha oferece uma vista panorâmica da região. É um ótimo lugar para uma parada estratégica, tirar fotos e sentir a brisa da montanha. O percurso é ideal para testar o desempenho do carro em subidas e descidas, tudo isso em um dos cenários naturais mais bonitos do estado.

3. Capitólio

O caminho até Capitólio, no sudoeste de Minas, exige um pouco mais de tempo ao volante, mas a recompensa é grandiosa. A principal via de acesso é a MG-050, uma rodovia que se tornou um ponto turístico por si só.

Capitólio
Capitólio é considerado o "mar de Minas"Leandro Couri/EM

Em Capitólio, as atrações são distantes umas das outras, e o veículo é a única forma de se locomover entre os passeios de lancha, o Mirante dos Canyons e as cachoeiras da região, como a Trilha do Sol. A flexibilidade de definir seu próprio roteiro permite conhecer lugares menos movimentados e descobrir novos ângulos do "Mar de Minas".

Capitólio
Mirante dos Canyons em CapitólioCristiano Machado / Imprensa MG.

A viagem de carro possibilita ainda explorar cidades vizinhas, como São João Batista do Glória, que abriga o complexo de cachoeiras Paraíso Perdido.

4. Tiradentes e São João del-Rei

A rota que leva a Tiradentes e São João del-Rei é uma das mais agradáveis de se fazer em Minas Gerais, principalmente pela qualidade da BR-040 até o acesso pela BR-383. O percurso é seguro e bem sinalizado, passando por colinas e fazendas que anunciam a chegada a uma das regiões mais charmosas do estado. Em cerca de três horas, você troca o ritmo da cidade grande pela tranquilidade das ruas de pedra.

Em Tiradentes, o ideal é estacionar o carro e explorar o centro histórico a pé. No entanto, com o veículo o ideal é se hospedar em pousadas mais afastadas e visitar o distrito de Bichinho, famoso por seu artesanato. A estrada de 7 quilômetros que liga Tiradentes a Bichinho é pavimentada e oferece uma bela vista da Serra de São José.

Tiradentes
Tiradentes é considerada uma das cidades mais charmosas de Minas GeraisLeandro Couri/EM
Tiradentes
Tiradentes é conhecida por ter restaurantes incríveis Leandro Couri/EM

O carro também facilita o deslocamento até a vizinha São João del-Rei, uma cidade maior e com um centro histórico igualmente rico. A curta distância entre as duas permite que o viajante conheça ambas com calma, aproveitando o que cada uma tem de melhor, como a gastronomia sofisticada de Tiradentes e a arquitetura de São João del-Rei.

São João del-Rei
São João del-Rei é uma das cidades históricas mais visitadas em MinasAlexandre Guzanshe/EM
São João del-Rei
Na cidade de São João del-Rei as ruas de pedras ganham destaque Andre Brasil/Iphan/Divulgação

5. Circuito das Águas

Para a primeira viagem longa com o carro novo, o Circuito das Águas, no Sul de Minas, é uma escolha acertada. O acesso principal é pela rodovia Fernão Dias (BR-381), uma via duplicada que garante uma viagem mais segura e rápida. Ao sair da estrada principal e entrar nas vias que conectam cidades como Caxambu, São Lourenço e Baependi, o cenário muda para montanhas verdes e um clima ameno.

Caxambu
Fachada do Balneario do Parque das Aguas (Coluna tripa)Juarez Rodrigues/EM
São Lourenço
Vista da cidade de São Lourenço a partir do parque das Aguas Sergio Amzalak/Esp.EM

A grande vantagem de percorrer o circuito de carro é a liberdade de montar seu próprio itinerário. Você pode começar o dia em São Lourenço, provando as águas do Parque das Águas, almoçar em Caxambu e terminar a tarde em Baependi. As estradas que ligam as cidades são bem conservadas e a viagem entre elas é curta e prazerosa.

Baependi
Nha Chica na Igreja de Nossa Senhora da ConceiçãoBeto Novaes/EM

Essa rota é ideal para quem quer relaxar e aproveitar o caminho sem pressa. As paradas para comprar queijos, doces e artesanato local são quase obrigatórias. Dirigir por essa região é uma experiência terapêutica, que combina o prazer da condução com o bem-estar proporcionado pelas estâncias hidrominerais.

