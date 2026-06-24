BH: Noturno nos Museus terá transporte gratuito ligando o Centro à Pampulha

Mais de 30 vans gratuitas vão circular entre museus, centros culturais e espaços de memória de Belo Horizonte durante a 11ª edição do Noturno nos Museus, nesta sexta-feira (26/6), das 18h às 23h, conectando diferentes regiões da cidade para facilitar o deslocamento do público e ampliar o acesso às atividades culturais do evento.

O transporte destinado ao público em geral vai percorrer três trajetos distintos. Um deles percorrerá instituições localizadas no hipercentro da capital, outro fará a ligação entre a região central e a Pampulha, enquanto o terceiro atenderá os espaços participantes situados na Pampulha. Além disso, 16 centros culturais municipais vão oferecer transporte gratuito para grupos fechados que partirão desses locais para visitar outras instituições ao longo da noite.

A expectativa é que a iniciativa incentive o público a conhecer mais de um espaço cultural durante o evento, permitindo que os visitantes circulem com mais facilidade entre museus, centros de ciência, centros de memória e equipamentos dedicados à arte e à cultura popular.

Com programação gratuita, o Noturno nos Museus reúne mais de 30 instituições culturais espalhadas pela capital mineira. Durante cinco horas, os espaços participantes abrirão as portas com atrações especiais que vão desde exposições e visitas mediadas até apresentações musicais, oficinas, desfiles de moda, rodas de samba e experiências imersivas.

Entre os destaques da programação estão o espetáculo em homenagem a Lô Borges no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH), o desfile da Favelinha Fashion Week no Museu da Moda, atividades voltadas para toda a família no Museu Histórico Abílio Barreto e um passeio de barco ao pôr do sol na Pampulha.

A edição de 2026 também integra as comemorações pelos dez anos do reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Unesco. O conjunto, projetado por Oscar Niemeyer com paisagismo de Roberto Burle Marx e obras de Cândido Portinari, é um dos símbolos da arquitetura moderna brasileira e inspira parte das atividades programadas para a noite.

Com atrações para todas as idades e programação distribuída por diferentes regiões da cidade, confira a agenda completa no site do projeto e no Portal PBH.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice