Confira as imperdíveis e gratuitas atrações do Noturno dos Museus em BH

Uma noite para ouvir clássicos do Lô Borges, assistir a um desfile da Favelinha Fashion Week, embarcar em um passeio de barco na Pampulha, participar de uma roda de samba ou visitar exposições depois do horário convencional dos museus. Essas são algumas das atrações da programação da 11ª edição do Noturno nos Museus, nesta sexta-feira (26/6). Das 18h às 23h, mais de 30 instituições culturais espalhadas por Belo Horizonte reúnem uma agenda gratuita para todas as idades.

Promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Viaduto das Artes, o evento busca incentivar o público a ocupar territórios da capital mineira.

Ao longo da noite, o público poderá circular por espaços dedicados à arte, à memória, à arquitetura, à ciência, à cultura popular e à educação. Neste ano, o circuito ganhou novos participantes, dentre eles o Museu da Escola de Arquitetura (Marq), a Casa Rosada Gasmig Minas, o Espaço Comum Luiz Estrela, o Aquário do Rio São Francisco, o Memorial do Legislativo Mineiro e o Museu da Força Expedicionária Brasileira de BH.

A edição de 2026 também integra as comemorações pelos dez anos do reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Unesco. O conjunto, projetado por Oscar Niemeyer com paisagismo de Roberto Burle Marx e obras de Cândido Portinari, é um dos símbolos da arquitetura moderna brasileira e inspira parte das atividades programadas para a noite.

Dentre os destaques está o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH), que recebe a exposição "Do traço ao pixel: memórias da animação brasileira". O espaço também terá apresentação da DJ Camis e o espetáculo "Tributo a Lô Borges – tudo que você podia ser", com Rodrigo Borges e Marilton Borges, reunindo música e memória afetiva em homenagem a um dos nomes mais importantes do Clube da Esquina.

No Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), a programação aposta na convivência entre diferentes gerações. O público poderá participar de contação de histórias, visitas mediadas, apresentações musicais e um bailinho comandado pelo DJ Rodrigo Rocha. As exposições em cartaz também ajudam a contar capítulos da formação de BH e das transformações urbanas da capital.

Já o Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo) será palco da Favelinha Fashion Week, com o desfile "BH é o Texas", inspirado na participação do Ateliê Remexe no festival SXSW, nos Estados Unidos. O espaço ainda recebe apresentações artísticas, debates sobre moda e inclusão social, exibição de filme e a exposição dedicada à cantora Clara Nunes.

Pampulha

Na Pampulha, a programação inclui oficinas, exposições e uma roda de samba com a Velha Guarda do Samba de BH no Museu Casa Kubitschek. A Casa do Baile aposta em experiências ao ar livre, como um passeio de barco ao pôr do sol, apresentações musicais e uma festa inspirada nas tradicionais rodas de cumbia colombianas e nas rodas brasileiras de samba e choro, promovendo um encontro musical marcado pela dança, pela celebração e pela mistura de influências latino-americanas.

Mesmo fechado para restauração, o Museu de Arte da Pampulha (MAP) integra o circuito com uma instalação tecnológica inédita. A proposta utiliza projeções, luzes e imagens captadas em tempo real para criar uma experiência imersiva, permitindo que o público ocupe virtualmente o interior do edifício.

Com atrações para todas as idades e programação distribuída por diferentes regiões da cidade, confira a agenda completa no site do projeto e no Portal PBH.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata