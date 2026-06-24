De onde vem a tradição da fogueira de São João? Veja o significado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A fogueira, um dos símbolos mais icônicos das Festas Juninas, ilumina as noites de junho em todo o Brasil, especialmente no Dia de São João, celebrado em 24 de junho. Mas sua origem vai muito além da tradição cristã, mergulhando em antigos rituais pagãos ligados aos ciclos da natureza e à agricultura.

Antes de ser associada ao cristianismo, a prática de acender grandes fogueiras marcava o solstício de verão no hemisfério norte. Essas celebrações, que ocorrem por volta de 21 de junho, eram uma forma de agradecer a fartura das colheitas e celebrar o dia mais longo do ano. O fogo era visto como um elemento de purificação, capaz de afastar maus espíritos, proteger as plantações e garantir a fertilidade.

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Os povos antigos acreditavam que a luz e o calor da fogueira renovavam as energias da comunidade. A fumaça, ao subir aos céus, levaria os pedidos e agradecimentos às divindades, fortalecendo a conexão entre o humano e o sagrado. Pular a fogueira, um costume que perdura até hoje em algumas regiões, simbolizava coragem e a busca por proteção para o ano seguinte.

A ressignificação cristã

A tradição cristã atribui um novo significado à fogueira junina. Segundo uma lenda católica popular (não sustentada pela tradição oficial da Igreja), o costume teria nascido de um acordo entre a Virgem Maria e sua parente Isabel. Durante a visita de Maria, como ambas estavam grávidas, Isabel combinou que acenderia uma fogueira no alto de uma montanha para avisá-la assim que São João Batista nascesse.

Dessa forma, a fogueira passou a representar o anúncio do nascimento de São João, considerado o precursor de Jesus Cristo. A luz do fogo tornou-se um símbolo de boa-nova, fé e esperança, sendo incorporada às festividades católicas em homenagem ao santo. A tradição se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses.

Com o tempo, a festa agregou elementos da cultura local, como comidas típicas, danças e músicas, mas a fogueira permaneceu como seu elemento central. Hoje, ela une tanto a herança pagã de celebração da natureza quanto a devoção cristã, reunindo famílias e amigos para celebrar a noite mais festiva de junho.

O que cada formato de fogueira significa?

Embora não seja uma regra rígida, a tradição popular em algumas regiões associa diferentes formatos de fogueira a cada um dos santos juninos. A montagem da madeira varia para homenagear uma figura específica.

Fogueira quadrada: com a base feita de madeira empilhada em formato quadrado, é a fogueira dedicada a Santo Antônio, celebrado em 13 de junho.

Fogueira redonda: sua base é mais cônica, com as madeiras dispostas de forma circular. É a fogueira que homenageia São João Batista, no dia 24 de junho.

Fogueira triangular: as toras são empilhadas para formar um triângulo. Este formato é dedicado a São Pedro, que encerra as celebrações juninas no dia 29 de junho. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.