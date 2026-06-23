Qual a origem da festa de São João? Entenda a história da tradição

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Milho, quentão e bandeirinhas colorem o mês de junho em todo o Brasil, mas a Festa de São João tem uma história que começa muito antes, na Europa. A celebração, uma das mais populares do país, mistura rituais pagãos antigos com a tradição católica, em uma fusão que explica cada detalhe da comemoração, da fogueira à quadrilha.

A origem remonta às festividades pagãs que comemoravam o solstício de verão no hemisfério norte. Esses povos celebravam a fertilidade da terra e a abundância das colheitas com rituais que envolviam fogo e danças. No Brasil, embora a data coincida com o solstício de inverno, a essência de celebrar a fartura agrícola foi mantida.

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Com a expansão do cristianismo, a Igreja Católica associou essas festas populares a santos do calendário litúrgico, criando o “mês junino”. Além de São João Batista, celebrado no dia 24 de junho, o período também homenageia Santo Antônio (dia 13) e São Pedro (dia 29). A tradição foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e, aqui, ganhou novos contornos ao incorporar elementos das culturas indígena e africana.

De onde vêm os símbolos da festa?

Cada elemento icônico das festas juninas possui uma razão de ser, combinando as duas vertentes de sua origem. Entender esses símbolos ajuda a mergulhar ainda mais na riqueza cultural da celebração.

A fogueira: para os povos pagãos, o fogo simbolizava a purificação e a proteção contra maus espíritos. Segundo uma lenda popular católica, a fogueira teria sido o sinal usado por Santa Isabel para avisar sua prima, Maria, sobre o nascimento de João Batista.

A quadrilha: a dança tem origem nas festas da nobreza francesa do século 18, a "quadrille". Chegou ao Brasil com a corte portuguesa e se popularizou, sendo adaptada nas áreas rurais e incorporando o famoso "casamento caipira" como parte da encenação.

As comidas típicas: : os pratos à base de milho, como pamonha, canjica e curau, substituíram a tradição europeia de festejar a colheita do trigo. Como a colheita do milho no Brasil ocorre exatamente no mês de junho, a abundância do grão moldou o cardápio da festa. Essa culinária uniu as receitas tradicionais às técnicas dos povos indígenas e incorporou outros ingredientes locais fartos na época, como o amendoim e a mandioca.

Ao chegar ao Brasil, esses costumes se fundiram com tradições locais, criando uma festa única. A celebração de São João se tornou uma das maiores manifestações culturais do país, com fortes variações regionais, especialmente no Nordeste, mantendo viva uma herança que atravessou séculos e continentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.