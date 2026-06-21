Nordeste: onde a fé acende a fogueira da maior festa popular do Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

"Olha pro céu, meu amor



Vê como ele está lindo



Olha pra aquele balão multicor



Como no céu vai sumindo" Luiz Gozaga



Quando as primeiras fogueiras iluminam as noites de junho, o Nordeste brasileiro volta a viver um de seus rituais mais profundos. Entre bandeirolas coloridas, sanfonas, quadrilhas e pratos típicos, a região celebra muito mais que uma festa popular. Celebra a fé herdada de gerações, a identidade de um povo e uma tradição que transformou o São João no maior espetáculo cultural do Brasil.

Nascidas das homenagens a Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, as festas juninas atravessaram séculos sem perder sua essência. Ainda hoje, em pequenas comunidades rurais e grandes centros urbanos, famílias se reúnem em torno das fogueiras para agradecer, pedir proteção e manter vivas as raízes que ajudaram a construir a cultura nordestina.

Mas o que começou como uma celebração religiosa ganhou proporções gigantescas. O Nordeste tornou-se o grande celeiro das festas juninas brasileiras, atraindo milhões de visitantes de todas as regiões do país e até do exterior. Em 2026, apenas cinco dos principais destinos juninos devem movimentar cerca de R$ 2,4 bilhões, segundo levantamento do Ministério do Turismo.

O coração do São João brasileiro

Dançarinos de quadrilha junina se apresentam em festa, celebrando a tradição folclórica brasileira sob bandeirinhas coloridas. Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

Em junho, cidades inteiras mudam sua rotina para receber turistas. Hotéis lotam, aeroportos registram aumento no fluxo de passageiros, bares e restaurantes trabalham em ritmo acelerado e milhares de empregos temporários são criados.

Na Paraíba, Campina Grande, que ostenta o título de "Maior São João do Mundo", espera receber 3,5 milhões de visitantes e movimentar R$ 800 milhões. Em Pernambuco, Caruaru, que disputa o protagonismo junino com a cidade paraibana, projeta a chegada de 4 milhões de pessoas e uma injeção semelhante na economia local.

O impacto vai além das capitais e grandes centros. Petrolina, no sertão pernambucano, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Maracanaú, no Ceará, e diversas outras cidades nordestinas veem suas economias ganharem novo fôlego graças ao turismo junino.

A cada show de forró, apresentação de quadrilha ou feira gastronômica, movimenta-se uma enorme cadeia produtiva que beneficia desde grandes empresas até pequenos vendedores de milho assado, canjica, pamonha e artesanato.

A fé que sustenta a festa

Apesar da grandiosidade dos números, o verdadeiro combustível do São João continua sendo a devoção popular. Em muitas cidades, procissões, missas e novenas dividem espaço com os grandes palcos e os shows de artistas consagrados.

A tradição das fogueiras, por exemplo, remonta à crença de que Isabel teria acendido uma chama para avisar Maria sobre o nascimento de João Batista. Séculos depois, o gesto permanece vivo em milhares de lares nordestinos.

É essa mistura única de religiosidade, cultura popular e celebração comunitária que faz das festas juninas um patrimônio afetivo do Brasil.

Uma experiência que conquista o mundo

O sucesso dos festejos já ultrapassou as fronteiras nacionais. O Ministério do Turismo vem promovendo as festas juninas como produto turístico internacional, atraindo especialmente visitantes da América do Sul.

Neste ano, uma ação em Buenos Aires levou o clima dos arraiais brasileiros para um dos principais cartões-postais da capital argentina, apresentando ao público estrangeiro o forró, as danças típicas e a rica gastronomia nordestina.

A estratégia reflete uma realidade cada vez mais evidente: o São João deixou de ser apenas uma festa regional para se tornar uma poderosa vitrine do Brasil no exterior.

O fim da escala 6x1 virou tema de quadrilha junina

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No tablado da Junina Flor de Mandacaru, de Açailândia (MA), o debate nacional sobre a redução da jornada de trabalho ganhou vida, cor, música e poesia popular. Com criatividade e força típica da cultura nordestina, a quadrilha transformou o cansaço de quem trabalha seis dias por semana em arte, denúncia e celebração do direito ao descanso, à família e à vida digna.

Quando um assunto chega ao coração das festas juninas, é sinal de que ele já pulsa no dia a dia do povo brasileiro — prova viva de que a cultura popular continua sendo um dos palcos mais potentes de reflexão e resistência social

Muito além do forró

Enquanto os acordes da sanfona ecoam pelas praças e os balões coloridos enfeitam os céus das cidades, o Nordeste reafirma seu papel como guardião da maior tradição junina do país.

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Entre a fé dos santos populares e a força econômica de um evento que movimenta bilhões de reais, o São João segue cumprindo sua missão mais importante: reunir pessoas. É nesse encontro entre passado e presente que reside o segredo de uma festa capaz de emocionar gerações e transformar o mês de junho em um dos períodos mais vibrantes do calendário brasileiro.