Além do São João: 5 passeios imperdíveis em Campina Grande

Campina Grande, na Paraíba, pulsa o ano inteiro, muito além da temporada junina. Embora seja nacionalmente conhecida por sediar “O Maior São João do Mundo”, a cidade oferece roteiros culturais, passeios ao ar livre e um mergulho na história do sertão nordestino que encantam visitantes em qualquer estação. A infraestrutura local convida a explorar seus cartões-postais com tranquilidade.

Para quem planeja uma visita fora do período de São João ou quer complementar o roteiro festivo, há paradas obrigatórias que revelam a alma da cidade. De museus com arquitetura arrojada a espaços que celebram o artesanato local, as opções são variadas e atendem a todos os perfis de viajantes. Confira cinco passeios imperdíveis para incluir na sua próxima viagem.

O que fazer em Campina Grande

Museu de Arte Popular da Paraíba

Conhecido como “Museu dos Três Pandeiros”, o local é uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Situado às margens do Açude Velho, o espaço abriga exposições de artesanato, música, literatura de cordel e outras manifestações da cultura popular paraibana. A própria arquitetura, com suas curvas de concreto, já é uma atração e rende ótimas fotos.

Vila do Artesão

Este é o lugar ideal para encontrar o autêntico artesanato da região. A vila funciona como um pequeno mercado, com dezenas de chalés onde artesãos produzem e vendem suas peças. Lá, é possível encontrar artigos em couro, cerâmica, madeira e renda, sendo uma excelente oportunidade para adquirir lembranças originais e apoiar a economia local.

Açude Velho

O principal cartão-postal da cidade é um convite para uma caminhada relaxante, especialmente no fim da tarde. Ao redor do açude, estão monumentos icônicos que contam a história de Campina Grande, como “Os Pioneiros da Borborema” e a estátua de Jackson do Pandeiro. O cenário é perfeito para contemplar o pôr do sol e sentir o ritmo da cidade.

Parque do Povo

Embora seja o epicentro do São João, o Parque do Povo é um espaço multiuso durante todo o ano. Sua ampla área aberta serve de palco para diversos eventos culturais, feiras e shows. Fora da programação festiva, o local se transforma em um grande parque urbano, utilizado por moradores para a prática de esportes e atividades de lazer.

Parque da Criança

Ideal para quem viaja com a família, o Parque da Criança é um dos maiores espaços verdes de Campina Grande. O local oferece uma infraestrutura completa para lazer, com pista de corrida, quadras esportivas, playgrounds e áreas para piquenique. É um refúgio de tranquilidade para quem busca relaxar e aproveitar um dia ao ar livre.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.