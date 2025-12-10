Porta do paraíso: por que visitar o Nordeste do Brasil?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Nordeste do Brasil é um mosaico de cores, sabores e histórias que cativa visitantes do mundo todo. Recentemente, o Ministério do Turismo lançou o Catálogo de Experiências Turísticas do Brasil durante a COP30 em Belém (PA), uma publicação que mapeia vivências qualificadas em todo o país, com um capítulo especial dedicado à região.

Esse guia não só destaca a ampla variedade de atrativos, mas também reforça o compromisso com o turismo sustentável e responsável, integrando iniciativas como o Programa Rotas Negras, a RedeTrilhas e o Projeto Experiências do Brasil Original. De ecoturismo em praias paradisíacas a imersões culturais em comunidades quilombolas, o catálogo revela o Nordeste como um destino imperdível, onde a natureza exuberante se entrelaça com a rica herança afro-brasileira, indígena e tradicional.

O catálogo organiza as sugestões por regiões, incluindo municípios, atividades imperdíveis, melhores épocas para visitas e contatos nas redes sociais. Entre os tipos de experiências destacados, sobressaem o afroturismo – que valoriza a cultura afro-brasileira e a história viva –, o turismo de base comunitária para conexões autênticas com populações locais, o ecoturismo em meio à Mata Atlântica e dunas, o turismo gastronômico que une sabores regionais à natureza, além de opções culturais, de aventura e etnoturismo. Essas vivências promovem não só o lazer, mas também a preservação ambiental e o empoderamento comunitário, tornando cada viagem uma oportunidade de impacto positivo.

O guia percorre os nove estados nordestinos, revelando atrativos únicos que vão de roteiros ecológicos a trilhas culturais. Aqui vai um panorama dos principais destaques, inspirados no catálogo:

Alagoas: O estado abre o roteiro nordestino no guia com o afroturismo em União dos Palmares, uma celebração da herança afro, e o turismo de base comunitária em Porto de Pedras, parte da Rota Ecológica dos Milagres. Imagine caminhadas por vilarejos pitorescos, com vistas para o mar e histórias de resistência contadas por moradores locais.

Bahia: A terra do axé brilha com a Chapada Diamantina, em Lençóis, Colônia e Nova Redenção, um paraíso para ecoturismo com cachoeiras e trilhas desafiadoras. Há também o turismo de observação de aves em Boa Nova e Iguaí, e o afroturismo em Cairu, na Costa do Dendê, onde a cultura afro-brasileira ganha vida em meio à natureza e à culinária baiana autêntica – um convite à valorização da "história viva do local".

Ceará: Conhecido pelas dunas de Jericoacoara, o estado oferece o Centro de Artesanato das Mulheres Crocheteiras, na Rota das Emoções, para uma imersão cultural no crochê tradicional. A Rota Verde do Café, em Guaramiranga e arredores, mergulha na Mata Atlântica com sabores de café orgânico, enquanto a Rota Costa dos Ventos, de Caucaia a Acaraú, é perfeita para aventuras à beira-mar.

Maranhão: Embora o catálogo foque menos nesse estado, sua essência está implícita nas rotas conectadas, como o ecoturismo nos Lençóis Maranhenses – um mar de dunas e lagoas que merece ser explorado em épocas de cheia, entre junho e setembro.

Paraíba: O etnoturismo na Trilha dos Potiguara, em Baía da Traição, conecta visitantes às raízes indígenas, enquanto o Caminho das Ararunas, em Araruna e Cuité, une cultura e natureza em paisagens de serras. Os Encantos do Rio Paraíba, passando por João Pessoa e Cabedelo, revelam o ritmo paraibano à beira d'água.

Pernambuco: Fernando de Noronha é o cartão-postal do ecoturismo, com praias intocadas e mergulhos inesquecíveis. O Parque Nacional do Vale do Catimbau, em Buíque, atrai pelo turismo religioso e cultural, e a Rota dos Manguezais do Rio Formoso complementa com passeios ecológicos. Não perca a Biofábrica de Corais em Porto de Galinhas, um projeto inovador de conservação marinha.

Piauí: O estado surpreende com o Museu da Natureza no Parque Nacional Serra da Capivara, uma joia de ecoturismo e pinturas rupestres milenares. O Quilombo Mimbó, com mais de 200 anos de história, oferece turismo comunitário, e a Revoada dos Guarás no Delta do Parnaíba – o único delta em mar aberto das Américas – é um espetáculo natural ao pôr do sol.

Rio Grande do Norte: O Geoparque Seridó, reconhecido pela UNESCO, combina aventura e cultura em formações rochosas únicas. O afroturismo e gastronomia na comunidade quilombola Sibaúma e no Território Indígena Potiguara Katu destacam raízes ancestrais, enquanto a Rota das Ostras promove sustentabilidade unindo mar, cultura e frutos do mar frescos.

Sergipe: O Complexo do Xingó impressiona com ecoturismo no Rio São Francisco, e a Rota do Peixe-Boi Marinho foca na preservação de espécies. Os Caminhos do Quilombo, no Povoado Mussuca – a maior comunidade quilombola do estado –, convidam a uma experiência de afroturismo autêntica.





Em um mundo que busca equilíbrio entre lazer e responsabilidade, o Nordeste se posiciona como pioneiro. O catálogo não é apenas um guia; é um manifesto pela diversidade, convidando turistas a roteiros que respeitam o meio ambiente e empoderam comunidades. Seja escalando a Chapada Diamantina, provando ostras frescas no Rio Grande do Norte ou trilhando caminhos indígenas na Paraíba, cada experiência reforça a identidade vibrante da região.

Para planejar sua viagem, acesse o material completo no site do Ministério do Turismo e descubra como o Nordeste transforma visitantes em parte de sua história. O sol, o mar e o povo esperam por você – venha viver o Brasil original!