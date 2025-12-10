O que faz de Minas Gerais ser o destaque turístico na região Sudeste

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Sudeste brasileiro, com sua mistura irresistível de serras imponentes, praias paradisíacas, sabores autênticos e histórias centenárias, acaba de ganhar um novo roteiro para conquistar viajantes do mundo todo. O Ministério do Turismo (MTur) lançou o capítulo dedicado à região no Catálogo de Experiências do Brasil, uma publicação que destaca vivências sustentáveis e imersivas, conectadas à essência local. E, entre os destaques, Minas Gerais surge como protagonista absoluta, oferecendo uma paleta de opções que vão da emoção das montanhas ao aroma inconfundível do café mineiro, passando por trilhas épicas e centros históricos Patrimônio da Humanidade.

A publicação, que já cobriu Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, enfatiza a diversidade do Sudeste como um convite para experiências autênticas. "Do mar ao café, da história à natureza, a região revela sua alma em roteiros que celebram a preservação e a cultura", explica o documento oficial. Mas é em Minas que essa variedade ganha contornos mais profundos, com roteiros que mesclam aventura, gastronomia e herança colonial, atraindo tanto o mochileiro quanto o turista de luxo.

Minas Gerais: o coração pulsante do Sudeste

Lapinha da Serra se caracteriza pela paisagem cênica da lagoa emoldurada pela Serra do Espinhaço, um lugar para ficar para sempre na memória

No epicentro das atrações mineiras, o Menuuh de Experiências em Belo Horizonte se apresenta como um verdadeiro banquete sensorial. São 19 vivências curadas para capturar a essência da capital mineira, conhecida como a "cidade dos bares". Imagine-se provando quitutes em feiras agroecológicas, explorando cervejarias artesanais premiadas ou mergulhando no design contemporâneo inspirado nas curvas de Oscar Niemeyer, na Pampulha. "É uma celebração da identidade local, conectando o visitante às tradições que fizeram de BH um polo gastronômico internacional", destaca o catálogo. Para os amantes da mesa, há opções que vão de harmonizações de cachaça com queijos mineiros a tours por bares históricos, onde o pão de queijo e o frango ao molho pardo viram estrelas de uma narrativa cultural viva.

Em Belo Horizonte (MG), a beleza da Igreja de São Francisco de Assis chama atenção às margens da Lagoa da Pampulha. Na capela, Niemeyer fez experimentos com concreto armado, deixando de lado a laje sob pilotis, e criou uma abóbada parabólica em concreto, até então só usada em hangares. Jani Pereira wikimedia commons

Subindo as montanhas, a Região do Caparaó Mineiro – abrangendo municípios como Alto Caparaó, Jequitibá e Espera Feliz – é um paraíso para os aficionados por café e natureza. Lá, fazendas centenárias abrem suas portas para vivências "do grão à xícara": colheita manual em plantações de cafés especiais, torra artesanal e degustações guiadas que revelam os segredos de blends premiados. Mas não para por aí. O Parque Nacional do Caparaó, com seu icônico Pico da Bandeira (o mais alto do Sudeste, a 2.891 metros), oferece trilhas desafiadoras para observação de orquídeas raras e avistamento de quatis e tucanos. Cervejarias locais complementam a agenda, com tours que unem o frescor da montanha ao malte gelado. "É o lugar onde a história rural se encontra com a aventura sustentável", descreve o MTur.

Capela Santa Quitéria diante da Cordilheira do Espinhaço, em Catas Altas Gustavo Djalma/Divulgação

Para os exploradores mais audaciosos, a Cordilheira do Espinhaço é imperdível. Reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera, essa cadeia montanhosa de cerca de 1.200 km é a única do tipo no Brasil, cortando biomas variados e cidades coloniais do Ciclo do Ouro. Ouro Preto e Diamantina, com suas igrejas barrocas e casarões de pedra, ganham vida em rotas temáticas como a Rota do Queijo, onde produtores artesanais compartilham segredos de queijos premiados. Parques nacionais como o da Serra do Cipó e o das Montanhas do Espinhaço oferecem trilhas com cachoeiras cristalinas e flora endêmica, ideais para observação de pássaros ou yoga ao pôr do Sol. "Minas aqui é sinônimo de imersão: da mineração colonial à biodiversidade que pulsa nas veias da serra", enfatiza o catálogo.

E para quem busca uma jornada épica, a Trilha Transmantiqueira conecta Minas a São Paulo e Rio de Janeiro em mais de 1.200 km de Mata Atlântica preservada. Cruzando 36 unidades de conservação, o percurso mineiro destaca picos como a Pedra da Mina e vilarejos remotos, com opções de trekking guiado, acampamentos ecológicos e encontros com comunidades quilombolas. É uma experiência que une aventura física a reflexões sobre conservação, perfeita para quem quer desvendar o "pulmão verde" do Sudeste.

Sudeste Além de Minas: um toque de variedade

Enquanto Minas rouba a cena com sua profundidade cultural e natural, os vizinhos não ficam atrás. No Espírito Santo, a Rota do Café capixaba rivaliza com a mineira, oferecendo colheitas no Caparaó e observação de baleias em Vitória. O Rio de Janeiro impressiona com a Trilha Transcarioca, de 183 km que leva do Cristo Redentor às praias selvagens, e roteiros rurais em fazendas históricas. Já São Paulo aposta no afroturismo, com danças quilombolas em Ubatuba, e no Litoral Norte, com ecoturismo caiçara e frutos do mar frescos.

O catálogo reforça que esses roteiros são sustentáveis, fortalecendo comunidades locais e preservando patrimônios. "O Sudeste prova que turismo pode ser transformador, e Minas Gerais é o coração dessa transformação", conclui o MTur.

Para acessar o catálogo completo e planejar sua viagem, visite o site do Ministério do Turismo. Minas te espera – com café quentinho e histórias para contar.