Em vez de comprar, viva: parques de Minas oferecem até 40% de descontos

Enquanto a Black Friday tradicional lota lojas e carrinhos virtuais no dia 29 de novembro, uma alternativa mais consciente ganha força no Brasil: a Green Friday. A proposta é substituir o consumismo por experiências memoráveis ao ar livre, incentivando o contato com a natureza e o turismo sustentável. Em Minas Gerais, dois dos parques mais icônicos do estado — o Parque Nacional do Itatiaia (parte alta) e o Parque Estadual de Ibitipoca — aderiram à campanha com descontos de até 40% nos ingressos durante todo o mês de novembro.

A iniciativa é liderada pelo Instituto Semeia, organização sem fins lucrativos que atua desde 2011 para aproximar os brasileiros dos parques naturais. “Visitar um parque é uma oportunidade de reconexão. Mais do que lazer, é compreender o valor da conservação e fortalecer o vínculo com a natureza. É trocar uma embalagem por uma experiência que fica para sempre na memória”, explica Renata Mendes, diretora executiva do Semeia.

Parque Nacional do Itatiaia – Parte Alta (Itamonte)

Parque Nacional do Itatiaia, em Itamonte, oferece trilhas, cachoeiras, camping, que incentivam a visita responsável Fabricio Mendes/Setur/Itamonte

Localizado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o acesso à parte alta do primeiro parque nacional criado no Brasil (1937) fica mais próximo de Minas: o município de Itamonte está a cerca de 430 km de Belo Horizonte (aproximadamente 6 horas de carro). Com altitudes que chegam a 2.791 m no Pico das Agulhas Negras, o clima é frio o ano todo – mesmo no verão, é essencial levar roupas quentes.





Entre os atrativos imperdíveis estão:





Pico dos Cones - se trata da montanha mais acessível na Parte Alta com 2575 metros de altitude, bem próxima ao Posto Marcão, adentrando pelo acesso do Circuito Cinco Lagos, tendo uma linda vista em 360º graus tanto da Pedra Furada, Pedra do Camelo, Rodovia das Flores e da Serra Fina.





Cachoeira Santa Clara - ao final da travessia Serra Negra, ótima para tomar banho e ideal para crianças, com uma vista de tirar o fôlego, pois se trata da queda d’água mais alta da região que desemboca numa piscina natural.





Chapada da Lua - com seus 2720m de altitude é um ombro do maciço das Agulhas Negras, onde existe um dos 3 livros de cume. Pelo percurso se encontram diversas formações rochosas e uma grande laje, lembrando o solo lunar.





Cachoeira do Escorrega - literalmente um tobogã natural na entrada de Visconde de Mauá, que foi esculpido pela natureza. Visto que seu leito é uma pedra única de granito, que permite um deslizamento até desembocar numa profunda piscina de águas limpas e cristalinas.





Cachoeira Véu da Noiva - considerada uma das mais lindas quedas d’água do Parque Nacional do Itatiaia. A Cachoeira Véu da Noiva está localizada a 4 km do Centro de Visitantes, com uma trilha de 380 metros, a partir da ponte do Complexo do Maromba.





Trilha dos Três Picos - Os Três Picos é uma atração que oferece ao visitante uma excelente visão do Vale do Rio Paraíba, do Parque Nacional do Itatiaia, assim como, da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Para chegar ao local, é necessário percorrer uma trilha íngreme, que demandará um dia inteiro de caminhada.





Lago Azul - excelente para toda a família, essa opção leva à uma piscina natural do Rio Campo Belo, um ótimo local para banho. Em seu entorno, também existem quiosques, que podem ser utilizados a qualquer momento. Para quem deseja um trajeto com total tranquilidade, também existe outro caminho: mais longo, mas sem degraus, ideal para idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção.





Camping - ao lado do Abrigo Rebouças tem um espaço para camping, com 20 (vinte) vagas para barracas de até 3 pessoas, e também uma área de convivência para alimentação e banheiros para nossos campistas.





Algumas trilhas mais técnicas exigem guia e equipamentos de segurança.





Parque Estadual de Ibitipoca (Lima Duarte)

Paredão do Santo Antônio, no Parque Estadual do Ibitipoca Marden Couto/Turismo de Minas

Completando 52 anos em 2025, Ibitipoca é um dos parques mais queridos de Minas Gerais. Situado na Zona da Mata, a 270 km de Belo Horizonte e apenas 90 km de Juiz de Fora, o parque protege uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica do estado, com campos rupestres, cachoeiras cristalinas e rica biodiversidade – incluindo lobos-guará e onças-pardas.

Os três circuitos principais podem ser feitos em dias separados:

- Circuito das Águas (5,2 km ida e volta) – o mais leve, com várias cachoeiras e piscinas naturais

- Circuito do Pião

- Circuito Janela do Céu – o mais famoso, com mirante de tirar o fôlego





Há também área de camping para quem quiser passar a noite imerso na natureza.





Descontos

Os 40% de desconto valem para ingressos comprados durante todo novembro de 2024 nos dois parques. A ação faz parte de uma mobilização nacional que já envolve dezenas de unidades de conservação, mostrando que é possível celebrar a data de forma mais sustentável e saudável.





Mais informações e compra de ingressos:

Instituto Semeia – semeia.org.br

Instagram: @institutosemeia





Neste ano, troque o presente embrulhado por um dia (ou fim de semana) de ar puro, trilhas e cachoeiras. A Green Friday prova que o melhor desconto cabe na memória – e não em uma gaveta no armário.





