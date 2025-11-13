A rota do pão de queijo em Minas: 3 paradas obrigatórias na estrada
De lanchonetes famosas a fazendas históricas, descubra onde provar pães de queijo autênticos e saborosos durante sua viagem pelo estado
Viajar pelas estradas de Minas Gerais é quase sinônimo de fazer uma parada estratégica para saborear um pão de queijo recém-saído do forno. A iguaria, que é um patrimônio do estado, ganha sabores e texturas diferentes a cada cidade. Para quem busca uma experiência autêntica, seguir uma rota dedicada a ele pode revelar verdadeiros tesouros da culinária mineira.
Mais do que um simples salgado, o pão de queijo representa a hospitalidade e a tradição local. Encontrá-lo em sua melhor forma exige conhecer os lugares certos, que vão desde lanchonetes famosas à beira da rodovia até cafés charmosos escondidos em cidades históricas. Cada um oferece uma receita única, muitas vezes guardada a sete chaves por gerações.
A reportagem montou um roteiro com três paradas essenciais para quem deseja provar alguns dos pães de queijo mais memoráveis de Minas Gerais. Prepare o apetite e aproveite a viagem.
1. Pão de Queijaria (Belo Horizonte)
Na capital mineira, esta casa se especializou em levar o pão de queijo a outro nível. Além da versão tradicional, crocante por fora e macia por dentro, o cardápio oferece opções com recheios criativos, como linguiça artesanal, pernil e doce de leite. É uma parada obrigatória para quem começa ou termina a viagem em BH.
2. Uma experiência na Serra da Canastra
Para uma vivência autêntica, a dica é explorar a região da Serra da Canastra, berço de um dos queijos mais famosos do Brasil. Diversas fazendas produtoras abrem suas portas para visitantes, vendendo pão de queijo feito na hora com o ingrediente principal vindo direto da fonte. O sabor é inigualável, e a paisagem deslumbrante torna o momento ainda mais especial.
3. Café Esquina da Realeza (Ouro Preto)
Localizado no coração do centro histórico de Ouro Preto, este ponto tradicional é uma parada rápida e certeira para turistas. É a pedida ideal para recarregar as energias enquanto se explora as ladeiras da cidade patrimônio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.