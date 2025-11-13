Assine
MINAS GERAIS

A rota do pão de queijo em Minas: 3 paradas obrigatórias na estrada

De lanchonetes famosas a fazendas históricas, descubra onde provar pães de queijo autênticos e saborosos durante sua viagem pelo estado

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
13/11/2025 14:04 - atualizado em 13/11/2025 14:05

A rota do pão de queijo em Minas: 3 paradas obrigatórias na estrada
Montamos um roteiro com três paradas essenciais para quem deseja provar alguns dos pães de queijo mais memoráveis de Minas Gerais crédito: Dio5050 de Getty Images

Viajar pelas estradas de Minas Gerais é quase sinônimo de fazer uma parada estratégica para saborear um pão de queijo recém-saído do forno. A iguaria, que é um patrimônio do estado, ganha sabores e texturas diferentes a cada cidade. Para quem busca uma experiência autêntica, seguir uma rota dedicada a ele pode revelar verdadeiros tesouros da culinária mineira.

Mais do que um simples salgado, o pão de queijo representa a hospitalidade e a tradição local. Encontrá-lo em sua melhor forma exige conhecer os lugares certos, que vão desde lanchonetes famosas à beira da rodovia até cafés charmosos escondidos em cidades históricas. Cada um oferece uma receita única, muitas vezes guardada a sete chaves por gerações.

A reportagem montou um roteiro com três paradas essenciais para quem deseja provar alguns dos pães de queijo mais memoráveis de Minas Gerais. Prepare o apetite e aproveite a viagem.

1. Pão de Queijaria (Belo Horizonte)

Na capital mineira, esta casa se especializou em levar o pão de queijo a outro nível. Além da versão tradicional, crocante por fora e macia por dentro, o cardápio oferece opções com recheios criativos, como linguiça artesanal, pernil e doce de leite. É uma parada obrigatória para quem começa ou termina a viagem em BH.

Esta casa se especializou em levar o pão de queijo a outro nívelVictor Schwaner

2. Uma experiência na Serra da Canastra

Para uma vivência autêntica, a dica é explorar a região da Serra da Canastra, berço de um dos queijos mais famosos do Brasil. Diversas fazendas produtoras abrem suas portas para visitantes, vendendo pão de queijo feito na hora com o ingrediente principal vindo direto da fonte. O sabor é inigualável, e a paisagem deslumbrante torna o momento ainda mais especial.

3. Café Esquina da Realeza (Ouro Preto)

Localizado no coração do centro histórico de Ouro Preto, este ponto tradicional é uma parada rápida e certeira para turistas. É a pedida ideal para recarregar as energias enquanto se explora as ladeiras da cidade patrimônio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh minasgerais ouro-preto paodequeijo

