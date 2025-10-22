5 destinos no Brasil para conhecer a cultura indígena de perto

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Conhecer o Brasil de verdade vai além de praias e grandes cidades. Uma das formas mais profundas de se conectar com a história do país é visitar comunidades indígenas, uma experiência que fortalece a cultura local e gera renda de forma justa. O turismo de base comunitária, organizado e liderado pelos próprios indígenas, abre portas para uma troca autêntica e respeitosa.

Nesse modelo, os roteiros são cuidadosamente planejados para que os visitantes possam aprender sobre tradições, culinária e a relação com a natureza, sempre com o protagonismo dos moradores. É uma oportunidade de desconstruir estereótipos e entender a diversidade dos mais de 300 povos que vivem no Brasil, valorizando seus saberes e modos de vida.

5 roteiros para uma imersão cultural

Da Amazônia ao Nordeste, diversas aldeias já estruturaram projetos para receber turistas de maneira sustentável. As atividades variam, mas geralmente incluem trilhas guiadas na mata, oficinas de artesanato, conversas na fogueira e a degustação de pratos típicos. Veja algumas opções para incluir no seu próximo roteiro de viagem.

1. Reserva Pataxó da Jaqueira (Bahia)

Localizada a poucos quilômetros de Porto Seguro, a reserva oferece uma imersão na cultura Pataxó. Os visitantes participam de caminhadas para conhecer plantas medicinais, aprendem sobre a história do povo e podem experimentar a culinária local, como o peixe assado na folha de patioba.

Centro Historico e Reserva Pataxo da JaqueiraSecretaria de Turismo de Porto S

2. Rio Negro (Amazonas)

A viagem pela bacia do Rio Negro permite o contato com diversos povos, como os Baniwa e os Baré. Os roteiros, geralmente feitos de barco, levam a comunidades ribeirinhas onde é possível conhecer o sistema agrícola tradicional, as casas de farinha e a produção do famoso artesanato local.

A viagem pela bacia do Rio Negro permite o contato com diversos povoDrauzio Varella/Arquivo Pessoal

3. Terra Indígena do Xingu (Mato Grosso)

Um dos territórios indígenas mais emblemáticos do Brasil, o Xingu abriga 16 povos. As visitas são mais restritas e precisam ser agendadas com agências especializadas e autorizadas pelas lideranças locais, mas proporcionam uma vivência profunda e transformadora.

Xingu abriga 16 povos diferentesRenata Aguiar/Divulgação



4. Aldeia Guarani Mbya (São Paulo)

Próximo à capital paulista, na região do Jaraguá, é possível conhecer a cultura Guarani Mbya. As visitas, focadas na educação ambiental e cultural, mostram a luta pela preservação da Mata Atlântica e a importância da espiritualidade para o povo.

Próximo à capital paulista, na região do JaraguáMIGUEL SCHINCARIOL



5. Tupinambá de Olivença (Bahia)

No Sul da Bahia, a comunidade Tupinambá recebe visitantes para compartilhar sua história de resistência e sua forte conexão com o território. Os roteiros incluem banhos de rio, apresentações culturais e diálogos sobre a luta pela demarcação de suas terras.

No sul da Bahia, a comunidade Tupinambá recebe visitantesPABLO PORCIUNCULA

Como se preparar para a visita

Viajar para uma comunidade indígena exige mais do que apenas fazer as malas. É preciso ter uma postura de respeito e abertura para o aprendizado. Algumas dicas são essenciais para garantir que a experiência seja positiva para todos:

Pesquise agências especializadas: procure por operadoras de turismo de base comunitária que tenham parcerias consolidadas e respeitosas com as aldeias;

Siga as regras locais: cada comunidade tem suas próprias regras. Informe-se sobre o que é permitido, como se vestir e se há restrições ao consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo;

Peça permissão para fotografar: nunca tire fotos ou grave vídeos de pessoas, especialmente crianças, sem pedir autorização prévia. O respeito à imagem é fundamental;

Leve uma mente aberta: vá com o objetivo de aprender e ouvir. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto e a vivenciar uma cultura diferente da sua;

Contribua com a economia local: compre artesanato diretamente dos produtores e valorize os serviços oferecidos pela comunidade. Isso garante que o dinheiro gerado pelo turismo fique no território.

