'As pessoas querem destinos que façam sentido para elas', diz Luiz Cegato

Em um bate-papo descontraído com jornal Estado de Minas, Luiz Cegato, diretor de comunicação da Booking.com para a América Latina, revelou ao podcast Uai Turismo, da turismóloga Isabella Ricci, o que move o turismo em 2026.

Da garagem holandesa onde a Booking nasceu em 1996, enviando reservas por fax, à potência global que hoje conecta viajantes a 31 milhões de acomodações – de iglus a casas na árvore –, a plataforma redefine como exploramos o mundo.

Com a inteligência artificial planejando roteiros em segundos, um boom de turistas internacionais no Brasil e Minas Gerais brilhando como um mosaico de destinos, Cegato mostra como a hospitalidade mineira, a sustentabilidade e a busca por experiências transformadoras estão moldando o futuro das viagens. Mergulhamos nos bastidores dessa revolução, trazendo dados, tendências e o orgulho de um Brasil que encanta o mundo. Confira os principais pontos dessa entrevista que ilumina as tendências para 2026.





A Booking.com começou como uma startup em uma garagem holandesa, enviando reservas por fax em uma era pré-internet. Hoje, a empresa opera em mais de 200 países, com 31 milhões de anúncios de acomodações, incluindo hotéis, iglus, casas na árvore e até aviões adaptados. Na América Latina, a plataforma abrange praticamente todos os países, oferecendo 30 tipos de hospedagem.

"Fomos pioneiros em oferecer casas e apartamentos, com 8,1 milhões de anúncios de acomodações alternativas", destacou Cegato. Essa diversidade reflete a mudança no comportamento do turista, que agora busca experiências únicas, como se hospedar em gîtes no Sul da França ou em cápsulas para observar a Aurora Boreal na Finlândia.

A plataforma também expandiu seus serviços para além de hospedagens, permitindo reservas de voos, transfers, aluguel de carros e passeios. Uma pesquisa da Booking revelou que o maior estresse dos viajantes é chegar do aeroporto ao destino final.

Para resolver essa situação, a empresa integrou soluções de transporte, tornando a viagem um processo mais fluido. "Nossa missão é tornar a experiência de viagem mais fácil para todos", afirmou Cegato, enfatizando o conceito de one-stop shop, onde o viajante planeja tudo em um só lugar.

Inteligência Artificial: a nova aliada do viajante

De frente para Isabella Ricci, do podcast Uai Turismo, teremos revelou números da plataforma Booking.com e uso da Inteligência Artificial nas reservas Carlos Altman/EM

A tecnologia está no centro das inovações da Booking.com, especialmente com a ascensão da inteligência artificial. Uma pesquisa recente da empresa mostrou que nove em cada dez brasileiros estão dispostos a usar IA para planejar viagens. Em países de língua inglesa, a Booking já lançou um planejador de viagens baseado em IA, que será implementado no Brasil em breve. "Você pode dizer: 'Quero um resort com piscina, sol em janeiro e café da manhã até tal horário', e em segundos a IA sugere destinos e acomodações", explicou Cegato.

Ele compartilhou uma experiência pessoal na Polônia, onde usou IA para planejar uma viagem para assistir a jogos de vôlei da seleção brasileira. A ferramenta sugeriu hotéis próximos à arena, pontos turísticos no trajeto e até sites para comprar ingressos em inglês. "A IA resolveu tudo em segundos, com confiança e precisão", contou. A Booking também integrou sua plataforma ao ChatGPT, permitindo reservas diretamente via IA. "Não há competição com a IA; ela é uma aliada que busca o que já existe na internet", afirmou Cegato.

Segurança e confiança na experiência do usuário

Com 360 milhões de avaliações de hóspedes reais, a Booking.com se destaca pela transparência. Cegato destacou que a plataforma garante segurança por meio de contratos com parceiros de acomodação, checagem rigorosa e um atendimento ao cliente 24/7 em 45 idiomas, incluindo português.

"Recomendamos que toda comunicação entre hóspede e anfitrião seja feita pelo chat da plataforma, gerando um registro que facilita soluções rápidas", explicou. Essa estrutura dá confiança ao turista, que recebe confirmações imediatas e sabe que será esperado no destino.

Minas Gerais: um microcosmo do Brasil

Minas Gerais brilhou na conversa, descrita por Cegato como um "espectro do Brasil" pela sua diversidade turística. A Booking registra aumento nas buscas por destinos mineiros, com Belo Horizonte liderando, seguido por Monte Verde, Capitólio, Poços de Caldas, Tiradentes e Ouro Preto.

Cada cidade atrai um perfil específico: casais e terceira idade buscam o romantismo de Monte Verde e Poços de Caldas; aventureiros exploram as belezas naturais de Capitólio; e BH atrai o turista urbano, interessado em cultura, botecos e eventos como o Carnaval, que já coloca a capital mineira como o terceiro destino mais buscado para 2026, atrás apenas de Olinda e Tamandaré, em Pernambuco.

Cegato destacou a hospitalidade mineira, com Monte Verde frequentemente listada entre as 15 cidades mais hospitaleiras do mundo. Ele também notou o crescimento do turismo esportivo, impulsionado por eventos como competições de vôlei, e do turismo de negócios, refletindo a versatilidade do estado. "Minas saiu do estereótipo de ser só cidades históricas. Tem de tudo: natureza, cultura, gastronomia e eventos", afirmou.

Turismo nacional e sustentabilidade em alta

A pesquisa de tendências da Booking para 2025 revelou que seis em cada dez brasileiros preferem destinos nacionais, um marco na valorização do turismo interno. Fatores como logística, custo e a diversidade do Brasil – de praias nordestinas a montanhas mineiras – explicam essa mudança. "Temos coisas que o mundo não tem: Pantanal, Lençóis Maranhenses, Amazônia. E a hospitalidade brasileira é única", disse Cegato.





A sustentabilidade também ganhou destaque. A pesquisa Viagens e Sustentabilidade da Booking, realizada há dez anos, mostrou que os brasileiros agora valorizam o impacto social do turismo. Mais de 60% querem que o dinheiro gasto beneficie as comunidades locais, seja por meio de capacitação, manejo de resíduos ou melhoria da qualidade de vida. "O turista quer destinos menos massificados, vilas e cidades pequenas, onde o impacto seja positivo", explicou Cegato. Ele sugeriu que destinos mineiros invistam em projetos comunitários para atrair esse novo perfil de viajante.

Tendências para 2026: experiências transformadoras

Para 2026, a Booking prevê um turismo focado em experiências pessoais e transformadoras. "As pessoas querem destinos que façam sentido para elas, seja para celebrar algo ou reviver memórias", disse Cegato. As redes sociais, embora importantes, estão perdendo o papel de único guia, com os viajantes priorizando comentários reais e vivências autênticas. "O turista quer ser a prioridade, viver o destino sem a pressão de postar", afirmou.





Minas Gerais, com sua hospitalidade, sua diversidade e seus destinos ainda pouco explorados, está bem posicionada para 2026. "Onde tem um mineiro e um café, há uma boa história e uma experiência única", brincou Cegato, reforçando o orgulho de promover o Brasil. A Booking.com, com sua tecnologia e dados, continua sendo uma ponte para conectar viajantes a essas experiências, transformando sonhos em realidades palpáveis.

Sobre Luiz Cegato

Ele é jornalista graduado em relações internacionais com mestrado em comunicação corporativa, com 20 anos de experiência em organizações multinacionais e governamentais. Já atuou em empresas como Philips e GE, bem como para o governo da Nova Zelândia. Hoje ele é gerente de comunicação da booking.com para América Latina.





