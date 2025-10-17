Curaçao: 5 praias paradisíacas para conhecer na ilha caribenha

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Curaçao, a ilha caribenha famosa por seu mar com dezenas de tons de azul, se consolidou como um dos destinos mais procurados por viajantes que buscam paisagens paradisíacas. Localizada ao Sul do Caribe, fora da rota de furacões, o local oferece uma combinação de praias tranquilas, cultura vibrante e ótima infraestrutura para o turismo durante todo o ano.

Diferentemente de outros destinos com longas faixas de areia, as praias de Curaçao são, em sua maioria, pequenas enseadas de areia branca e águas calmas, ideais para mergulho com snorkel e relaxamento. A maioria se concentra na costa oeste da ilha, o que exige um bom planejamento para conhecer as melhores em uma mesma viagem.

5 praias que não podem faltar no seu roteiro

Conheça as praias mais famosas do Sul do Caribe:

1. Kenepa Grandi

Considerada o cartão-postal de Curaçao, essa praia pública é famosa pelo mirante que proporciona uma vista espetacular de suas águas azul-turquesas. É perfeita para quem busca um cenário mais natural, sem muita estrutura, ideal para nadar e tirar fotos incríveis. Chegue cedo para garantir um bom lugar na areia.

Esta praia pública é famosa pelo miranteOrietta Gaspari de Getty Images Signature

2. Playa Porto Mari

Além do mar cristalino, a praia é conhecida por seus habitantes inusitados: os porcos que passeiam livremente pela areia. A estrutura conta com restaurante e aluguel de espreguiçadeiras. É também um dos melhores pontos para snorkel, com um recife duplo que atrai muita vida marinha.

Conhecida por seus habitantes inusitados: os porcosOnfokus de Getty Images Signature

3. Cas Abao

Frequentemente listada entre as praias mais bonitas do mundo, Cas Abao oferece estrutura completa com bar, restaurante, aluguel de equipamentos de mergulho e até serviço de massagem. Suas águas calmas e areia branca a tornam ideal para famílias e para quem busca conforto durante todo o dia.

Cas Abao oferece estrutura completaOnfokus de Getty Images Signature

4. Playa Piskado

O grande atrativo aqui é a oportunidade de nadar lado a lado com tartarugas marinhas. Pescadores locais limpam os peixes no píer e devolvem os restos ao mar, o que atrai dezenas delas. A experiência é única, mas a faixa de areia é pequena e costuma ficar cheia, então a dica é ter paciência.

O grande atrativo aqui é a oportunidade de nadar lado a lado com tartarugas marinhasnaturepics_li de Getty Images

5. Mambo Beach

Para quem busca agito, Mambo Beach é a escolha certa. O local é um grande complexo com lojas, bares, restaurantes e beach clubs. Durante a noite, o ambiente fica ainda mais animado com festas e música ao vivo, contrastando com a tranquilidade das praias mais selvagens da ilha.

Para quem busca agito, Mambo Beach é a escolha certaOrietta Gaspari de Getty Images Signature

Dicas para aproveitar as praias de Curaçao

Alugue um carro: o transporte público é limitado e alugar um veículo é a maneira mais eficiente para explorar as praias, que ficam distantes umas das outras;

Prepare-se para as taxas: a maioria das praias mais estruturadas cobra uma taxa de entrada ou pelo aluguel de cadeiras e guarda-sóis. Leve dinheiro em espécie para facilitar;

Leve seu equipamento de snorkel: embora seja possível alugar em algumas praias, ter sua própria máscara e snorkel garante mais liberdade para explorar o fundo do mar em qualquer parada;

Fique de olho na moeda: a ilha passou recentemente pelo processo de transição para o florim caribenho. Dólares americanos são amplamente aceitos, mas é bom ter a moeda local para pequenas despesas.

