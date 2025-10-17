Curaçao: 5 praias paradisíacas para conhecer na ilha caribenha
Com seu mar de águas cristalinas em tons de azul, a ilha é o destino perfeito para quem busca relaxar: confira as praias que não podem faltar no seu roteiro
compartilheSIGA
Curaçao, a ilha caribenha famosa por seu mar com dezenas de tons de azul, se consolidou como um dos destinos mais procurados por viajantes que buscam paisagens paradisíacas. Localizada ao Sul do Caribe, fora da rota de furacões, o local oferece uma combinação de praias tranquilas, cultura vibrante e ótima infraestrutura para o turismo durante todo o ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diferentemente de outros destinos com longas faixas de areia, as praias de Curaçao são, em sua maioria, pequenas enseadas de areia branca e águas calmas, ideais para mergulho com snorkel e relaxamento. A maioria se concentra na costa oeste da ilha, o que exige um bom planejamento para conhecer as melhores em uma mesma viagem.
Leia também:
-
-
-
Destinos ideais para quem gosta de viajar apenas com pouca bagagem
5 praias que não podem faltar no seu roteiro
Conheça as praias mais famosas do Sul do Caribe:
1. Kenepa Grandi
Considerada o cartão-postal de Curaçao, essa praia pública é famosa pelo mirante que proporciona uma vista espetacular de suas águas azul-turquesas. É perfeita para quem busca um cenário mais natural, sem muita estrutura, ideal para nadar e tirar fotos incríveis. Chegue cedo para garantir um bom lugar na areia.
2. Playa Porto Mari
Além do mar cristalino, a praia é conhecida por seus habitantes inusitados: os porcos que passeiam livremente pela areia. A estrutura conta com restaurante e aluguel de espreguiçadeiras. É também um dos melhores pontos para snorkel, com um recife duplo que atrai muita vida marinha.
3. Cas Abao
Frequentemente listada entre as praias mais bonitas do mundo, Cas Abao oferece estrutura completa com bar, restaurante, aluguel de equipamentos de mergulho e até serviço de massagem. Suas águas calmas e areia branca a tornam ideal para famílias e para quem busca conforto durante todo o dia.
4. Playa Piskado
O grande atrativo aqui é a oportunidade de nadar lado a lado com tartarugas marinhas. Pescadores locais limpam os peixes no píer e devolvem os restos ao mar, o que atrai dezenas delas. A experiência é única, mas a faixa de areia é pequena e costuma ficar cheia, então a dica é ter paciência.
5. Mambo Beach
Para quem busca agito, Mambo Beach é a escolha certa. O local é um grande complexo com lojas, bares, restaurantes e beach clubs. Durante a noite, o ambiente fica ainda mais animado com festas e música ao vivo, contrastando com a tranquilidade das praias mais selvagens da ilha.
Dicas para aproveitar as praias de Curaçao
-
Alugue um carro: o transporte público é limitado e alugar um veículo é a maneira mais eficiente para explorar as praias, que ficam distantes umas das outras;
-
Prepare-se para as taxas: a maioria das praias mais estruturadas cobra uma taxa de entrada ou pelo aluguel de cadeiras e guarda-sóis. Leve dinheiro em espécie para facilitar;
-
Leve seu equipamento de snorkel: embora seja possível alugar em algumas praias, ter sua própria máscara e snorkel garante mais liberdade para explorar o fundo do mar em qualquer parada;
-
Fique de olho na moeda: a ilha passou recentemente pelo processo de transição para o florim caribenho. Dólares americanos são amplamente aceitos, mas é bom ter a moeda local para pequenas despesas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.