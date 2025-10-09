crédito: O que fazer em Doha: 5 atrações de luxo na capital do Catar

O Catar tem ocupado espaço no noticiário internacional por seu papel central em negociações geopolíticas e, mais recentemente, por eventos em sua capital, Doha.

Para além do cenário político, Doha se consolidou como um dos destinos de luxo mais fascinantes do mundo. A cidade mistura arranha-céus com mercados tradicionais, oferecendo uma experiência que vai da arte milenar à inovação arquitetônica. É um lugar onde a herança cultural islâmica convive com o requinte contemporâneo.

Para quem planeja visitar a cidade, seja em uma conexão longa ou como destino final, organizamos um roteiro com cinco paradas indispensáveis que definem a experiência de luxo e cultura em Doha. Cada atração revela uma faceta diferente da capital catari, mostrando por que ela atrai viajantes de todo o mundo.

Museu de Arte Islâmica (MIA)

Projetado pelo arquiteto I. M. Pei, o mesmo da pirâmide do Louvre, o Museu de Arte Islâmica é uma obra-prima por si só. Localizado em uma ilha artificial própria, o edifício parece flutuar sobre as águas do Golfo Pérsico e oferece uma das vistas mais espetaculares do horizonte de Doha.

O acervo abriga uma das coleções de arte islâmica mais importantes do planeta, com peças que cobrem 1.400 anos de história. São manuscritos, cerâmicas, tecidos e joias vindos de três continentes. A visita é uma imersão na riqueza e na diversidade da cultura islâmica.

MIA foi projetado pelo arquiteto I. M. PeiLeonid Andronov

A experiência vai além das galerias. O parque ao redor do museu é um local perfeito para uma caminhada tranquila ao entardecer, quando as luzes da cidade começam a acender. A entrada no museu é gratuita, mas é recomendável verificar os horários de funcionamento, que podem variar.

Souq Waqif

Visitar o Souq Waqif é como viajar no tempo. Este mercado tradicional foi restaurado para preservar sua atmosfera autêntica, com vielas labirínticas, paredes de barro e uma agitação que envolve todos os sentidos. É o coração pulsante da vida social e comercial de Doha.

Nas lojas, é possível encontrar de tudo: especiarias exóticas, perfumes artesanais, tecidos, lâmpadas e souvenirs. Uma área curiosa é o mercado de falcões, onde a ave, símbolo nacional, é tratada com reverência. A falcoaria é um esporte tradicional e os animais são valiosos.

Visitar o Souq Waqif é como viajar no tempo.@andronovl

O melhor momento para explorar o Souq Waqif é no final da tarde ou à noite, quando as temperaturas são mais amenas e o local ganha vida. Os diversos restaurantes e cafés oferecem o melhor da culinária local e do Oriente Médio, sendo uma parada obrigatória para o jantar.

The Pearl-Qatar

Construída sobre uma área recuperada do mar, The Pearl-Qatar é uma ilha artificial que representa o ápice do luxo na cidade. O local foi projetado para ser uma "Riviera Árabe", com marinas repletas de iates, boutiques de grifes internacionais e residências de alto padrão.

A área mais famosa é Porto Arabia, uma marina circular com uma passarela de 2,5 quilômetros ideal para caminhadas. Ali se concentram restaurantes sofisticados e lojas de marcas como Hermès, Ferrari e Rolls-Royce. É um ambiente que reflete a riqueza e a modernidade do Catar.

Porto Arabia é a área mais famosaimagean de Getty Images Signature

Mesmo que o objetivo não seja fazer compras, passear por The Pearl-Qatar é uma experiência interessante. A arquitetura de inspiração mediterrânea, os canais de Qanat Quartier que lembram Veneza e a atmosfera exclusiva tornam o lugar único. É um ótimo local para um café ou uma refeição com vista para o mar.

Katara Cultural Village

Katara Cultural Village é um projeto ambicioso que busca celebrar a diversidade cultural e artística do mundo. O complexo abriga teatros, galerias de arte, salas de concerto e um impressionante anfiteatro ao ar livre com vista para o oceano. É o principal polo de eventos e festivais da cidade.

A arquitetura do local é uma fusão de estilos orientais e clássicos, criando um cenário visualmente impactante. Além das instituições culturais, Katara possui uma praia pública bem estruturada, com opções de esportes aquáticos e áreas de lazer para famílias. É um espaço que une cultura e entretenimento.

Katara Cultural Village é um projeto ambicioso que busca celebrar a diversidade cultural e artística do mundobennymarty de Getty Images

Antes de visitar, vale a pena consultar a programação on-line, pois sempre há exposições, shows ou workshops acontecendo. Caminhar por suas ruas ao entardecer, quando a iluminação especial realça os edifícios, é uma das atividades mais agradáveis em Doha.

Safári no deserto

Nenhuma viagem a Doha está completa sem uma incursão ao deserto que cerca a cidade. A experiência combina aventura e paisagens deslumbrantes, oferecendo um contraste poderoso com a metrópole urbana. Os passeios geralmente incluem o emocionante "dune bashing", em que veículos 4x4 percorrem as dunas em alta velocidade.

A maioria dos safáris leva os visitantes ao "Mar Interior" (Khor Al Adaid), um dos poucos lugares no mundo onde o mar avança deserto adentro, criando uma paisagem de beleza rara. O local é reconhecido pela UNESCO como uma reserva natural.

A maioria dos safáris leva os visitantes ao "Mar Interior" (Khor Al Adaid)bennymarty de Getty Images

Para uma experiência completa, opte por um passeio de meio dia ou de um dia inteiro que inclua um acampamento no estilo beduíno, com direito a jantar tradicional, passeios de camelo e a oportunidade de observar um céu estrelado sem a poluição luminosa da cidade. É um programa que conecta o visitante com a herança nômade do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.