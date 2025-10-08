Pirâmides, cruzeiro no Nilo e mais: um roteiro pelo Egito

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Visitar o Egito é como viajar por um livro de história a céu aberto. O fascínio pelas pirâmides, pela Esfinge e pelos tesouros dos faraós atrai milhões de pessoas todos os anos. Apesar de sua imagem icônica, muitos viajantes se perguntam sobre a segurança e a logística de explorar um destino tão diferente culturalmente.

Porém, viajar pelo Egito pode ser uma experiência tranquila e segura com o planejamento correto. Organizar o roteiro com antecedência, entender os costumes locais e saber como se locomover são os segredos para aproveitar ao máximo essa jornada. Este guia prático foi criado para ajudar você a montar uma viagem inesquecível.

Roteiro sugerido: o melhor do Egito em 10 dias

Um roteiro de 10 dias permite conhecer os pontos mais importantes do país sem correria. A rota clássica combina a capital, Cairo, com um cruzeiro pelo Rio Nilo, navegando entre as cidades históricas de Luxor e Aswan. Essa é a forma mais confortável e eficiente de explorar os templos e tumbas do sul.

Dias 1 a 3: Cairo, o coração pulsante

Dedique os primeiros dias à capital. O ponto de partida é o platô de Gizé para ver as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, além da Esfinge. Para evitar o calor intenso e as multidões, programe a visita para o início da manhã. No segundo dia, mergulhe na história no Grande Museu Egípcio, que abriga o tesouro de Tutancâmon e milhares de outros artefatos. Finalize a passagem pelo Cairo explorando o mercado Khan el-Khalili, um labirinto de lojas que vendem de tudo. Lembre-se que negociar os preços faz parte da cultura local.

Cairo é o coração pulsante do Egitogivagaphotos

Dias 4 a 7: Cruzeiro no Nilo, de Luxor a Aswan

A maneira mais tradicional de conhecer o sul do Egito é a bordo de um cruzeiro. Um voo curto leva do Cairo a Luxor, onde a jornada pelo Nilo começa. Em Luxor, visite o Templo de Karnak, o maior complexo religioso do mundo, e o Templo de Luxor, que fica espetacularmente iluminado à noite.

Na margem oeste do rio, explore o Vale dos Reis, onde estão as tumbas dos faraós, incluindo a de Tutancâmon. O cruzeiro segue navegando com paradas estratégicas nos templos de Edfu e Kom Ombo, dedicados aos deuses Hórus e Sobek, respectivamente.

A vida a bordo permite relaxar enquanto as paisagens do deserto e das vilas ribeirinhas passam lentamente.

Templo de Luxor fica espetacularmente iluminado à noitebloodua de Getty Images

Dia 8: Aswan e a grandiosidade de Abu Simbel

O cruzeiro termina em Aswan, uma cidade mais calma e com forte influência da cultura núbia. As atrações principais são o Templo de Philae, resgatado das águas da represa de Aswan, e um passeio de feluca, o barco a vela tradicional do Nilo.

De Aswan, parte a excursão para Abu Simbel, um dos monumentos mais impressionantes do Egito.

Os dois templos, construídos por Ramsés II, foram movidos peça por peça nos anos 1960 para não serem submersos pelo Lago Nasser. A viagem é longa, geralmente feita de madrugada em comboio, mas a recompensa visual justifica o esforço.

Abu Simbel é um dos monumentos mais impressionantes do EgitoSiempreverde22 de Getty Images

Dias 9 e 10: Despedida ou novas aventuras

No nono dia, um voo de Aswan leva de volta ao Cairo para a conexão internacional. Para quem tem mais tempo, uma ótima opção é estender a viagem por alguns dias nos resorts do Mar Vermelho, em cidades como Hurghada ou Sharm el-Sheikh.

As praias oferecem um contraste relaxante após dias intensos de passeios históricos, com águas cristalinas ideais para mergulho.

Uma ótima opção é estender a viagem por alguns dias nos resorts do Mar VermelhoEkaterina_Marory de Getty Images

Dicas práticas para uma experiência tranquila

Alguns cuidados simples fazem toda a diferença para garantir que sua viagem pelo Egito seja focada apenas em descobertas e boas memórias. Adaptar-se aos costumes locais e estar preparado para o clima são passos importantes.

Vestimenta adequada: o Egito é um país de maioria muçulmana. Opte por roupas leves de algodão ou linho que cubram os ombros e os joelhos, especialmente ao visitar mesquitas e outros locais religiosos. Nos resorts do Mar Vermelho, trajes de banho são totalmente aceitos;

Hidratação e alimentação: beba exclusivamente água mineral engarrafada e evite gelo em bebidas. Dê preferência a alimentos cozidos e servidos quentes. Frutas devem ser consumidas sem casca. Tenha um kit básico de medicamentos para problemas digestivos;

Dinheiro e gorjetas: a moeda local é a libra egípcia. Embora cartões de crédito sejam aceitos em hotéis e grandes restaurantes, é essencial ter dinheiro em espécie para pequenas compras e gorjetas. A "bakshish" (gorjeta) faz parte da cultura e é esperada por quase todos os serviços;

Segurança e deslocamentos: contrate passeios e motoristas por meio de agências de confiança ou do seu hotel. Aplicativos de transporte funcionam bem no Cairo. Evite andar sozinho em áreas desertas à noite e mantenha seus pertences sempre à vista em locais movimentados;

Conectividade: comprar um chip de celular local no aeroporto é uma forma barata e eficiente de se manter conectado. As principais operadoras oferecem bons pacotes de dados para turistas;

Respeito à cultura: seja respeitoso ao fotografar pessoas; sempre peça permissão antes. Durante o mês do Ramadã, evite comer, beber ou fumar em público durante o dia, em respeito aos que estão jejuando.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.