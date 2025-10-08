Além da Disney: um roteiro de 3 dias por lugares diferentes em Orlando

Orlando costuma ser sinônimo de parques temáticos, mas a cidade da Flórida vai além das montanhas-russas e dos personagens de contos de fada. Para quem busca uma experiência diferente, Orlando revela bairros charmosos, passeios tranquilos em meio à natureza e uma cena cultural vibrante.

Explorar esse lado B da cidade é a chave para descobrir um destino surpreendente, ideal para uma viagem curta e cheia de novas descobertas. Preparamos um roteiro de três dias que foge do óbvio e apresenta o melhor que a cidade tem a oferecer.

Dia 1: Charme e cultura em Winter Park

Comece sua jornada por Winter Park, uma cidade elegante a poucos minutos de Orlando. Conhecido por suas ruas de paralelepípedos, árvores centenárias e lojas sofisticadas, o local oferece uma atmosfera que lembra uma pequena cidade europeia. É o cenário perfeito para um dia relaxante, focado em arte, gastronomia e passeios ao ar livre.

A principal via é a Park Avenue, repleta de boutiques, galerias de arte e restaurantes com mesas na calçada. Dedicar a manhã para caminhar sem pressa por ali já é um programa em si. A região é bastante segura e convidativa para explorar a pé, descobrindo jardins escondidos e praças tranquilas.

Para aproveitar ao máximo seu dia em Winter Park, aqui estão algumas sugestões práticas:

Passeio de barco pelos lagos

O Scenic Boat Tour é uma das atrações mais tradicionais da área. O passeio de uma hora navega por uma cadeia de lagos interligados por canais estreitos, revelando mansões históricas e a fauna local. É uma forma única de ver a arquitetura e a natureza da região.

Visita ao The Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Este museu abriga a mais completa coleção do mundo de obras de Louis Comfort Tiffany, incluindo joias, vitrais e a capela que ele projetou para a Exposição Universal de Chicago de 1893. Mesmo para quem não é especialista em arte, a beleza das peças é impressionante.

Almoço na Park Avenue

Escolha um dos vários cafés e restaurantes para uma refeição tranquila. As opções vão desde a culinária francesa a pratos italianos autênticos. É uma ótima oportunidade para observar o movimento e absorver o clima local.

Compras e um café da tarde

Explore as lojas independentes da Park Avenue, que vendem de tudo, desde roupas de grife a artigos de decoração. Termine a tarde em uma das confeitarias da região, experimentando doces artesanais.

Dia 2: Natureza e vibe urbana no centro

O segundo dia é dedicado a explorar o coração de Orlando, a área conhecida como Downtown. Longe de ser apenas um centro comercial, a região abriga parques, bairros com personalidade e uma vida noturna agitada. É aqui que você sente a verdadeira pulsação da cidade, onde os moradores trabalham e se divertem.

O ponto de partida ideal é o Lake Eola Park, um oásis verde no meio dos arranha-céus. O parque é famoso por seu lago com uma fonte icônica no centro e pelos pedalinhos em formato de cisne, que se tornaram um cartão-postal da cidade. Uma caminhada ao redor do lago tem pouco mais de um quilômetro e é perfeita para começar o dia.

Após explorar o parque, o roteiro segue para bairros próximos que oferecem experiências distintas. Veja como organizar seu dia:

Manhã no Lake Eola Park: Além de caminhar, alugue um pedalinho de cisne para um passeio divertido pelo lago. Aos domingos, o parque recebe uma feira de produtores locais com comida, artesanato e música ao vivo, o que torna a visita ainda mais interessante.

Explore Thornton Park: Ao lado do Lake Eola, este bairro boêmio é conhecido por suas ruas de tijolos, bangalôs coloridos do início do século 20 e uma atmosfera descolada. É o lugar certo para encontrar bares de vinho, restaurantes charmosos e lojas de design.

Cultura no Dr. Phillips Center: Verifique a programação do Dr. Phillips Center for the Performing Arts. O complexo recebe espetáculos da Broadway, concertos e apresentações de dança. Mesmo que não assista a um show, vale a pena admirar a arquitetura moderna do prédio.

Jantar em Church Street Station: Esta área histórica, com sua antiga estação de trem, foi revitalizada e hoje concentra alguns dos melhores restaurantes e bares de Downtown. É o local perfeito para encerrar o dia com um bom jantar e sentir a energia da vida noturna de Orlando.

Dia 3: Ciência e gastronomia com sabor local

No último dia, a proposta é misturar um pouco de ciência com uma imersão na cultura gastronômica local. A primeira parte do dia exige uma pequena viagem de carro, mas a experiência é recompensadora e mostra uma faceta completamente diferente da Flórida. A segunda parte retorna à cidade para um programa delicioso e autêntico.

A uma hora de carro de Orlando fica o Kennedy Space Center, o centro de visitantes do complexo de lançamento de foguetes da NASA. Mesmo para quem não é aficionado por exploração espacial, a visita é fascinante. Ver de perto o ônibus espacial Atlantis ou sentir a simulação de um lançamento é uma experiência memorável para todas as idades.

De volta a Orlando, a tarde é dedicada a um dos melhores destinos para os amantes da boa comida: o East End Market. Este mercado gastronômico reúne alguns dos melhores produtores e chefs locais, oferecendo uma variedade de produtos artesanais e pratos criativos. É o lugar perfeito para um almoço tardio ou um café.

Siga estas dicas para fechar a viagem com chave de ouro:

Manhã no Kennedy Space Center: Planeje passar pelo menos quatro a cinco horas no local. As principais atrações são o Space Shuttle Atlantis, a exposição "Gateway: The Deep Space Launch Complex" e o Saturn V Center. Compre os ingressos com antecedência pela internet para evitar filas.

Almoço no East End Market: Localizado no bairro de Audubon Park, o mercado é um paraíso para foodies. Prove os cookies famosos da Gideon's Bakehouse, os sanduíches da Local Roots ou os pratos sazonais do DOMU. O ambiente é vibrante e comunitário.

Compras de produtos locais: Aproveite a visita ao mercado para comprar produtos locais. Há queijos artesanais, mel, pães de fermentação natural e cafés especiais. É uma ótima maneira de levar um pouco do sabor de Orlando para casa.

Passeio pelo bairro de Audubon Park: Conhecido como Garden District, o entorno do mercado é repleto de lojas de plantas, brechós e pequenos negócios sustentáveis. Uma caminhada pela Corrine Drive revela o forte senso de comunidade e o foco em sustentabilidade da área.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.