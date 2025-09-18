5 destinos internacionais baratos para viajar ainda este ano; veja a lista

Explorar o mundo não precisa ser um sonho distante ou um projeto que esvazie sua conta bancária. Com um bom planejamento e a escolha certa do destino, é possível conhecer culturas fascinantes, paisagens incríveis e viver experiências únicas gastando muito menos do que se imagina. A chave está em procurar países onde o real brasileiro tem maior poder de compra.

Para quem planeja uma viagem internacional, existem opções que aliam custos baixos com atrações imperdíveis. Esses lugares oferecem uma boa estrutura turística, segurança e, o mais importante, um câmbio favorável. Prepare as malas e descubra cinco destinos que cabem no seu bolso e prometem memórias inesquecíveis.

1. Bolívia

Vizinha do Brasil, a Bolívia é um destino que surpreende pela diversidade de paisagens e pela riqueza cultural. O país é uma das opções mais econômicas da América do Sul, onde os custos com hospedagem, alimentação e transporte são consideravelmente baixos.

O Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, é a atração principal e proporciona cenários espetaculares, especialmente quando a fina camada de água o transforma em um espelho gigante. Além dele, a capital La Paz, uma das mais altas do mundo, oferece uma vida urbana vibrante em meio a mercados coloridos e montanhas imponentes.

Uma refeição completa em um restaurante local raramente ultrapassa os R$ 30, e é possível encontrar diárias em hotéis confortáveis por menos de R$ 150. Os passeios guiados, como a travessia do Salar, também apresentam um ótimo custo-benefício, incluindo transporte, alimentação e hospedagem em abrigos simples.

2. Albânia

Enquanto muitos turistas lotam as praias da Grécia e da Itália, a Albânia surge como uma alternativa acessível e igualmente deslumbrante no Mediterrâneo. Conhecida como a "Riviera Albanesa", sua costa é repleta de praias de águas cristalinas e vilarejos charmosos, com preços que chegam a ser uma fração dos cobrados em seus vizinhos famosos.

Cidades como Saranda e Ksamil são bases perfeitas para explorar a região. Além do litoral, o país possui uma história rica, com castelos medievais, ruínas romanas e uma capital, Tirana, que se reinventou com prédios coloridos, cafés modernos e uma vida noturna agitada. A hospitalidade do povo albanês é outro ponto forte.

Os custos diários na Albânia são baixos. É possível almoçar ou jantar pratos com frutos do mar frescos por cerca de R$ 50 e alugar um carro para explorar o país com liberdade sem comprometer o orçamento. A moeda local, o Lek, tem uma conversão vantajosa para os brasileiros.

3. Vietnã

O Vietnã é um destino que cativa todos os sentidos. Com uma história complexa, paisagens que vão de campos de arroz a baías com formações rochosas e uma das melhores comidas de rua do mundo, o país oferece uma imersão cultural profunda a um custo muito baixo.

A capital Hanói, no norte, é o ponto de partida para a famosa Baía de Ha Long, enquanto a Cidade de Ho Chi Minh, ao sul, pulsa com a energia de uma metrópole moderna que não esquece seu passado. O trânsito caótico de motos, os templos tranquilos e os mercados movimentados criam um contraste fascinante.

No Vietnã, é possível viver confortavelmente com um orçamento diário de R$ 150, incluindo hospedagem, três refeições e transporte. Um prato de Pho, a tradicional sopa de macarrão, custa menos de R$ 10. Voos internos para cruzar o país também são baratos, facilitando a exploração de suas diferentes regiões.

4. Egito

Visitar o Egito é como entrar em um livro de história. O país dos faraós atrai viajantes com seus monumentos milenares, como as Pirâmides de Gizé, a Esfinge e os templos de Luxor e Karnak. Realizar um cruzeiro pelo Rio Nilo, navegando entre Luxor e Aswan, é uma experiência clássica e surpreendentemente acessível.

Além da história antiga, o Egito oferece as águas cristalinas do Mar Vermelho, em balneários como Sharm el-Sheikh e Hurghada, ideais para a prática de mergulho. O Cairo, sua capital, é uma cidade vibrante e caótica, onde a vida moderna se mistura com tradições seculares em bazares como o Khan el-Khalili.

A moeda local, a libra egípcia, é bastante desvalorizada em relação ao real, o que torna a viagem econômica. É possível contratar pacotes turísticos completos, com guias, transporte e hospedagem, por valores competitivos. A alimentação também é barata, especialmente se optar por restaurantes fora do circuito turístico principal.

5. Turquia

A Turquia é um país único, posicionado entre a Europa e a Ásia, o que se reflete em sua cultura, arquitetura e gastronomia. Istambul, a antiga Constantinopla, é uma cidade mágica, com mesquitas majestosas, palácios suntuosos e o movimentado Grand Bazaar, um dos mercados mais antigos do mundo.

Fora de Istambul, a região da Capadócia encanta com suas formações rochosas conhecidas como "chaminés de fada" e os icônicos passeios de balão ao nascer do sol. A costa do Mediterrâneo, com cidades como Antália, oferece praias belíssimas e ruínas de civilizações antigas.

A lira turca sofreu uma forte desvalorização nos últimos anos, tornando o país um destino muito atraente para os brasileiros. Os custos com alimentação são baixos, e a variedade gastronômica é imensa. O sistema de transporte público, incluindo voos domésticos e ônibus, é eficiente e barato, permitindo explorar as diversas facetas do país sem gastar uma fortuna.